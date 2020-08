Christina Milian : photo beaucoup trop mignonne d’elle et son fils Isaiah !

Ce mardi 21 avril 2020, Christina Milian a publié sur son compte Instagram un nouveau cliché de son fils, fruit de son amour avec le chanteur français Matt Pokora. Bien que le petit Isaiah apparaisse de dos, cette photo mère-fils a visiblement beaucoup plu aux fans du couple Pokora-Milian, particulièrement scruté.

Confinement oblige, les stars comme les anonymes partagent des moments uniques en famille, qu’ils n’auraient pas forcément pris le temps de partager dans leur vie quotidienne habituelle, souvent rythmée par de nombreux impératifs. Comme tout un chacun, Christina Milian et Matt Pokora, en couple depuis plusieurs mois maintenant, se retrouvent confinés ensemble avec Violet, la première fille que la comédienne a eue avant de donner naissance à Isaiah, enfant qu’elle a eu avec Matt Pokora.

La petite famille recomposée se trouve actuellement confinée à Los Angeles, aux États-Unis, où Matt Pokora passe désormais beaucoup de temps pour pouvoir vivre aux côtés de sa chérie. Les deux jeunes parents ont alors tout le loisir -et le bonheur !- de voir leur petit dernier grandir et évoluer sous leurs yeux et ceux de sa grande soeur, Violet. Né le 20 janvier 2020, Isaiah vient tout juste de célébrer ses 3 mois ! L’occasion pour la comédienne âgée de 38 ans de dévoiler un adorable cliché la montrant avec son fils dans les bras.

Sur cette photo, Christina Milian porte comme à son habitude une queue de cheval haute et plaquée, ainsi que de larges créoles et un collier en or. Visiblement décontractée, la jeune maman est vêtue d’une veste de sport Adidas et d’un tee-shirt blanc. Quant au petit Isaiah, il porte une veste à capuche fleurie !

Quelques jours avant de dévoiler ce cliché attendrissant, la compagne de Matt Pokora avait déjà gâté ses followers en publiant une photo en story Instagram où elle prenait la pose vêtue d’une tenue assortie à celle de son fils ! La jeune femme portait alors un gilet beige et le petit Isaiah, 3 mois, un pantalon de la même couleur. Une publication qui avait également fait fondre les internautes. Le cliché prouve que si la mère de la petite Violet, dont Matt Pokora s’occupe très bien, a eu tout le loisir de jouer à la poupée en accordant ses tenues avec celle de sa fille, elle semble bien décidée à faire de même avec les tenues de son petit dernier !

Christina Milian, Matt Pokora, Violet et Isaiah : une petite famille heureuse pendant le confinement

Alors qu’Isaiah, âgé de trois mois, passe la majorité de son temps à dormir, ses parents et sa grande soeur, Christina Milian, Matt Pokora et Violet, ont une vie bien remplie ! Alors que le chanteur français s’est retrouvé contraint de reporter sa grande tournée et que les projets de sa compagne, comédienne, sont en suspens, le couple ne manque pas pour autant d’idées pour s’amuser ! La famille Milian-Pokora ne manque ainsi jamais une occasion d’amuser leurs fans sur la Toile, en dévoilant régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos TikTok et autres moments personnels qui respirant la bonne humeur et la joie !