Charlotte (Koh-Lanta) : victime d’un accident de voiture, elle raconte tout !

La dernière saison de Koh-Lanta restera dans les annales. Rarement une édition aura à ce point passionné les foules. Effet du confinement oblige, les audiences étaient au rendez-vous et ce fut donc, une fois n’est pas coutume, un véritable succès pour TF1. Pendant ces quelques semaines de diffusion, le nom d’un aventurier était sur toutes les lèvres : Claude. Déjà candidat en 2010 et 2012, le chauffeur de maître a vu sa cote de popularité exploser sur les réseaux sociaux. Et même si la victoire lui a échappé de peu au profit de la non moins méritante Naoil, il s’est véritablement imposé comme le véritable héros de cette édition.

Parmi les autres participants de cette saison, les téléspectateurs ont pu retrouver des figures emblématiques du programme qui avaient déjà participé à l’émission comme Teheiura, Sara, Jessica et Moussa. Face à ces candidats incontournables, de nouvelles têtes se sont imposées et ont rapidement fait le buzz. Ce fut ainsi le cas du jeune prodige Sam, du stratège Ahmad, de la volcanique Inès mais aussi de la discrète Charlotte dont beaucoup retiendront son élimination, aux côtés de Teheiura alors que tous les deux possédaient chacun un collier d’immunité.

Un accident et ses conséquences

Très proche de ses abonnés sur les réseaux sociaux, Charlotte s’est récemment saisie de son compte Instagram afin d’informer ses fans d’une mésaventure dont elle avait été victime. En effet, lundi 27 juillet, alors qu’elle circulait sur le périphérique parisien, son véhicule a été violement heurté dans un tunnel. À tel point que la voiture ne pouvait ensuite plus rouler.

Particulièrement choquée, Charlotte a donné plus de détails. « Okay j’ai une smart noire et on était dans un tunnel, mais il ne faut pas pousser. Elle m’a bien enfoncé le pare-choc, elle m’est bien rentrée dedans. Le pare-choc a écrasé ma roue, donc je ne pouvais plus rouler », a révélé l’aventurière.

Défaut de permis

L’accident de Charlotte aurait pu en rester là. Mais il s’est trouvé que la personne qui avait provoqué l’accident n’avait pas d’assurance, ni même de permis de conduire. De ce fait, la jeune femme a été obligée de se rendre au commissariat afin de régler différentes modalités. « Quand c’est comme ça, il n’y a pas de constat à faire, c’est directement un procès verbal », a-t-elle ainsi expliqué.

Et parce qu’un problème n’arrive jamais seul, l’acolyte de Delphine doit désormais régler les différents détails entourant son contrôle technique : « Là, la voiture est au garage et le mec me dit qu’il ne peut pas faire le contrôle technique parce que le pare-choc est mort. Bref, c’est la m**de. Ça me saoule, ces trucs administratifs ». Entre l’île de Koh-Lanta et les nombreux tracas du quotidien, le plus compliqué ne se cache peut-être pas là où on le pense.