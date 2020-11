Brigitte Macron : La première dame visée directement par des attaques terroristes ? Elle évite au maximum les apparitions en public et ne sort même plus de l’Elysée !

Malgré les mesures barrières mises en place en France depuis la fin du premier confinement, le Covid-19 a quand même réussi à se propager sur une grande partie de la population. Pour y remédier, un nouveau confinement a été instauré, et il prend en compte toute la population, même la première dame Brigitte Macron. Celle-ci ne sort plus de l’Elysée depuis quelques jours, mais d’après les rumeurs, elle ne craint pas uniquement le coronavirus. Si elle fait désormais preuve d’une telle prudence, c’est parce qu’elle pourrait être la cible d’une attaque terroriste.

Brigitte Macron serait-elle dans le collimateur d’un groupe terroriste ?

Etre première dame d’un pays comme la France n’est pas une chose aisée, et ça, Brigitte Macron l’a bien compris. En effet, en tant qu’épouse du Président de la République, elle a plusieurs obligations et des devoirs à remplir. Au même moment, elle doit se préparer à faire face aux représailles qui surviennent lorsque les décisions prises par son époux ne sont pas acceptées de tous. Toutefois, il semblerait que depuis quelques semaines, la première dame n’ait jamais eu aussi peur pour sa vie et celle de son mari.

La première grande crise qu’ils ont connu, c’était au moment du soulèvement social avec les Gilets Jaunes. Néanmoins, ce n’était rien comparé à ce qu’ils doivent subir actuellement, avec les désaccords entre la France et le monde Arabe en général. La situation est très tendue, au point où des manifestants en Lybie, en Afghanistan ou au Pakistan, mettent le feu à des images du Président Macron, et utilisent des pantins à son effigie pour les rituels. En plus, l’assassinat du professeur Samuel Paty après son cours sur la liberté d’expression n’a rien arrangé à la situation.

Voilà comment, pendant que le monde entier doit faire face à la crise du Covid-19, la France doit également redoubler de vigilance pour ne pas sombrer dans le chaos avec des attentats terroristes perpétrés contre ses dirigeants.

Brigitte et Emmanuel Macron désormais sous haute surveillance

Le couple présidentiel français reçoit depuis un certain temps, de nombreuses menaces qui semblent très sérieuses. C’est pour cette raison que la première dame a pris la décision d’annuler certains déplacements qu’elle aurait normalement pu effectuer malgré le reconfinement mis en place. Visiblement, elle est très affectée par les menaces qui pèsent sur elle et sur son époux. Elle a donc renoncé à toutes ses sorties, et reste désormais confinée à l’Elysée. Que ce soit les visites aux malades ou les campagnes de sensibilisation, la première dame ne participe plus à aucun de ces évènements.

Il semblerait d’ailleurs que le Président lui-même soit contraint de réduire au maximum ses déplacements, pour la même raison. Le couple est donc sous très haute surveillance, avec un service de sécurité en alerte maximale. S’il est facile pour la première dame de se soustraire à ses obligations en restant enfermée chez elle, ce n’est pas le cas pour le Président. Celui-ci doit donc prendre le risque de se montrer en public lorsque cela s’avère nécessaire.

Ce n’est pas une situation qui doit être facile à gérer pour son épouse, car si elle s’inquiète pour sa propre vie, elle se souci aussi de son bien-être à lui. Il faut espérer que d’ici là les tensions s’apaisent pour qu’elle ait à nouveau l’esprit tranquille.