Benjamin Castaldi vient d’être papa pour la quatrième fois.

La nouvelle vient de tomber, décidément le carnet rose des stars françaises est en train de se remplir. Après Louane ou encore Norbert Tarayre, c’est Benjamin Castaldi qui vient d’annoncer qu’il vient de devenir papa pour la quatrième fois. Et c’est encore un garçon. En fait le fils de Jean-Pierre Castaldi , aujourd’hui âgé de 50 ans a déjà trois autres enfants. Deux fils avec Valérie Sapienza, qui ont respectivement 20 et 24 ans et un troisième, Enzo, avec Flavie Flament qui est aujourd’hui âgé de 16 ans. C’est donc le petit dernier qui vient d’agrandir la fratrie des enfants du petit-fils de Simone Signoret. Par contre, ce petit garçon est le troisième enfant de sa compagne Aurore. Elle a en effet déjà deux filles de son premier compagnon, Jade et Louise, qui ont respectivement 17 et 13 ans.

Un papa attendri

Le couple avait annoncé la survenue d’un heureux événement au mois d’avril. Et au fil du temps, le futur papa avait posté de très jolies photos du ventre arrondi de sa compagne. En fait, celui qui est issu d’une prestigieuse lignée d’artistes français est devenu un vrai papa poule qui attendait avec beaucoup d’impatience la naissance de son quatrième enfant. La maman du petit bonhomme est la quatrième épouse de Benjamin Castaldi. En effet, Benjamin a été marié quatre fois, et notamment avec l’animatrice et écrivain Flavie Flament. L’épouse actuelle du fils de la comédienne Catherine Allegret n’est pas une totale inconnue. Elle est cependant nettement moins médiatique et médiatisée que la maman d’Enzo.

Mais qui est Aurore Aleman, la quatrième épouse de l’animateur de Secret Story ?

Aurore Aleman a commencé sa carrière comme comédienne. En effet elle incarnait Estelle dans Baie Ouest. C’était une série qui a duré une saison et qui contait l’histoire d’une poignée de jeunes gens basques passionnés de surf. En 2011 la jeune femme est entrée au service d’Endémol comme responsable de casting. Elle a notamment été chargée du casting de Secret Story et c’est comme cela que la jeune femme a rencontré Benjamin Castaldi. Mais à ce moment là, Benji était encore marié à une animatrice et journaliste télé Danoise. Le couple n’avait pas d’enfant en commun. Le jeune papa finira par annoncer son divorce début 2016. Il a ensuite très rapidement annoncé son quatrième mariage avec celle qui vient aujourd’hui de lui donner un petit garçon.

Un beau petit garçon

Selon le message posté par l’heureux papa, le petit bonhomme fait 3,440 kg et 53 centimètres. Par contre, le mystère plane sur le prénom du bébé. En effet, Benjamin Castaldi a indiqué que le couple n’avait pas encore fait son choix et qu’il communiquerait par la suite sur le prénom du bébé. Tous leurs followers sont curieux et espèrent savoir bien vite comment ce petit bonhomme sera appelé. Bien entendu les fans guettent sur les réseaux sociaux. Pour le moment le jeune papa a surtout posté des photos de la naissance.

Le couple n’a pas dévoilé le nom du bout de chou

Néanmoins il faut savoir que si le couple n’a pas encore choisi le prénom, il devra se dépêcher. En effet, selon la loi, la déclaration de naissance doit se faire dans un délai de 5 jours à compter du lendemain de la naissance de l’enfant. Le jeune papa a donc jusqu’au premier septembre inclus pour aller faire sa déclaration de naissance en mairie. Mais vont-ils attendre cinq jours pour le faire ou ont-ils déjà choisi mais sans vouloir faire part de leur choix au public ? Cette dernière option est aussi envisageable. En effet, il est fort possible que le couple ait réservé l’exclusivité du prénom aux grands-parents. En tout cas, bienvenue au petit bonhomme et toutes nos félicitations aux heureux parents.