Benjamin Castaldi : Dans le 6 à 7, l’animateur révèle un soupçon commun de la part de ses ex-compagnes envers lui !

Lors de son passage éclair dans le 6 à 7 de C8 ce mercredi 15 septembre 2021, le mari d’Aurore Aleman a fait une curieuse révélation. En effet, ses anciennes compagnes auraient toutes eu un certain doute à propos de sa sexualité. L’ancien animateur de Secret Story s’est exprimé à ce sujet, et on sait qu’une personne ne s’est pas laissée avoir par les apparences.

Changement d’animateurs

Audiences 20h: Quel score pour « Touche pas à mon poste » présenté hier par Benjamin Castaldi sur C8 en l’absence de Cyril Hanouna ? #audiences #tpmp #Hanouna #benjamincastaldi https://t.co/hCxuoP7lHu — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 16, 2021

Cela fait 2 jours que le grand animateur de C8 Cyril Hanouna est absent sur l’antenne. Aussi, les téléspectateurs ne l’ont pas vu animer son émission Touche pas à mon poste mercredi. Ce sera également le cas ce jeudi, et pour le remplacer, il a confié les rênes à son ami et chroniqueur, Benjamin Castaldi.

Pour ceux qui se demandent la raison de cette absence de 2 jours, c’est parce que Cyril Hanouna est parti célébrer une fête très importante pour lui. Il s’agit du « Yom Kippour » : « Y’a deux jours dans l’année où je ne suis pas là : c’est le Jour du Grand Pardon ». En attendant, il est entouré d’animateurs talentueux, alors les choses se sont rapidement mises en place pour que son absence ne bouleverse pas les programmes de la chaîne.

Notons qu’avant que ne débute Touche pas à mon poste, il y a une émission qui précède, et qui est présentée par Benjamin Castaldi en temps normal. Nous parlons du 6 à 7 de Casta. Puisque ce dernier se charge provisoirement de TPMP, Bernard Montiel a pris sa place d’animateur de façon temporaire également dans cette émission. On rappelle que ce dernier est également un talentueux animateur qui a déjà eu à faire ses armes pendant longtemps sur TF1 par le passé. Cyril Hanouna peut donc avoir l’esprit tranquille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Ce mercredi dans Le 6 à 7 de Montiel, l’un des sujets qui a été abordé par l’équipe, concernait les rumeurs qui ont circulé sur eux. Pour la plupart, ils étaient hilarants, comme lorsque Delphine Wespiser a été soupçonnée d’avoir une aventure avec le père Fouras. Quant à Benjamin Castaldi, l’histoire était un peu particulière, puisque les soupçons provenaient de ses anciennes compagnes. Pour répondre à ce sujet, l’animateur a fait un tour sur le plateau de télévision.

Pourquoi changer de copains quand on peut changer de femmes ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Pour le papa du petit Gabriel, ce sont des soupçons d’homosexualité qui ont pesé sur lui. Cela a beaucoup surpris le plateau surtout qu’à ce moment, le principal concerné n’était pas là. Finalement Benjamin Castaldi fait son apparition dans l’émission, pour répondre lui-même à cette rumeur.

Ainsi, la raison de cette rumeur est due au fait qu’il a toujours eu des amis gays. De ce fait, toutes ces anciennes épouses ont toujours pensé qu’il avait certainement une relation avec l’un d’eux. L’animateur qui a déjà été marié 4 fois, a ajouté avec humour qu’il a changé de femmes, mais pas de copains. Aussi, en dehors de toutes ses ex-femmes qui pensaient cela, Aurore, son actuelle épouse, n’y croit pas du tout. Un bon point pour la mère de Gabriel !