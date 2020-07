Validé (Canal+), meilleure série du moment à kiffer (que l’on soit fan de rap ou non !)

Que l’on soit sensible ou non à l’univers musical du rap, « Validé » est une série incontournable, pour ne pas dire la meilleure du moment.

Réalisée par Franck Gastambide et portée par plusieurs jeunes comédiens talentueux, cette nouvelle série Canal+ séduira les fans de rap comme ceux qui n’y connaissent rien.

« Validé », c’est quoi le pitch ?

Clément, qui se fait appeler Apache, parvient à subvenir aux besoins de sa famille en écoulant de la drogue pour un dénommé Mounir. Un soir, il est amené à livrer de la cocaïne dans un endroit quelque peu spécial : les locaux de la radio Skyrock qui accueillent Mastar, son rappeur préféré, le temps d’une émission spéciale.

Clément, qui a déjà envoyé plusieurs fois des sons à ce dernier, n’a jusqu’ici obtenu aucune réponse de sa part. « Apache » décide alors d’appeler au téléphone l’émission, comme simple auditeur. Il commence à rapper, taclant au passage Mastar.

L’animateur radio lui propose alors de monter dans les studios pour affronter en live son idole. Buzz assuré ! Les réseaux sociaux se prennent de passion pour le jeune Apache, dont le flow et la prose n’ont rien à envier aux plus grands noms du rap français.

Clément et ses amis sont par la suite invités à une soirée organisée par Mastar, qui se déroule non loin des studios de Skyrock. Il se voit alors proposer d’enregistrer un « feat » avec son rappeur préféré. Clément, qui vit donc un véritable rêve éveillé, ne se doute pas qu’il met également le pied dans un univers impitoyable, violent et sans pitié. Épaulé par ses comparses, il tente de se débattre dans ce nouveau milieu dont il ne connaissait que la façade, tout en gérant également Mounir, dealer omniprésent qui le terrorise.

« Validé », une série rythmée comme un bon sample

Dès les premières minutes, « Validé » vous subjuguera et vous ne pourrez en ressortir qu’après avoir littéralement englouti chaque épisode.

L’intrigue haletante, très bien ficelée, est correctement maîtrisée par une équipe manifestement aux faits du milieu rap : Franck Gastambide, Charles Van Tieghem et Xavier Lacaille.

Tous les épisodes de cette nouvelle série, produite par Canal+, sont liés par une intrigue qui en s’enchaînant rapidement ne laisse jamais le temps au téléspectateur de lever les yeux de son écran. Tel un métronome, le suspens vient rythmer chaque scène, seconde après seconde.

« Validé » est donc une incursion réussie dans le milieu du rap, notamment parce que son créateur en maîtrise parfaitement les codes. En effet, Franck Gastambide a déjà donné vie, il y a maintenant dix ans, aux « Kaïra ».

Il connaît donc parfaitement cet univers aussi passionnant que brutal. « Ma petite légitimité, c’est que je suis issu de cette culture-là, que mes films parlent tous de cette culture, que des rappeurs participent à mes films en tant qu’acteurs ou sur les bandes originales.

Je suis proche de beaucoup d’entre eux », a d’ailleurs confié ce dernier au magazine 20 Minutes.