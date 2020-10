iOS 14 vide la batterie de l’iPhone : des astuces pour y remédier et conserver une bonne autonomie

Un iPhone sous iOS 14 est assez gourmand et votre batterie pourra fondre comme de la neige au soleil. Nous vous conseillons de suivre quelques astuces pour que la durée de vie soit plus conséquente, cela vous évitera aussi de procéder à un rechargement intempestif au cours de la journée.

Il faudra donc prendre le temps d’éplucher toutes les caractéristiques et les applications pour être certain de trouver les Apps les plus gourmandes.

Supprimez en arrière plan les applications trop gourmandes

Lorsque vous installez une application sur un iPhone, vous avez tendance à mettre « ok » ou « oui » à chaque fois sans prendre le temps de bien lire la petite fenêtre qui s’ouvre. Malheureusement, ces Apps sont susceptibles de fonctionner en arrière-plan et cela peut être problématique. C’est le cas pour tous les petits logiciels qui doivent se mettre à jour très régulièrement comme la météo ou les actualités. Comme ces applications fonctionnent tout au long de la journée, la batterie aura tendance à se vider.

Vous devez prendre le temps d’optimiser la batterie et cela demande donc une rigueur assez importante .

. Supprimez toutes les fonctionnalités en arrière plan et les applications que vous n’utilisez pas.

N’hésitez pas à regarder les performances de votre batterie, cela permet d’identifier les sources les plus gourmandes.

En fonction de vos besoins, supprimez quelques notifications pour les sites que vous vérifiez très souvent.

Ma batterie depuis iOS 14 c’est plus possible sérieux 🤯 — Soso (@s_montagne) September 29, 2020

Si vous recevez une notification pour chacun des sites, des réseaux sociaux et des articles de journaux, vous vous doutez que la consommation sera clairement importante. Dans la partie « réglages », vous aurez donc la batterie qui pourra être optimisée grâce aux différentes indications données pour les 10 derniers jours ou les 24 dernières heures.

Faites vérifier votre iPhone par Apple

Malgré toute votre volonté et les méthodes utilisées pour optimiser votre batterie, celle-ci se vide toujours aussi rapidement. Il existe bien sûr une technique qui consiste à confier votre iPhone à une boutique Apple. Les conseillers seront notamment en mesure de réaliser un diagnostic, car, dans certains cas de figure, c’est la batterie elle-même qui est défectueuse, il faut alors la remplacer. Par exemple, vous avez réalisé toutes les astuces et vous avez même réinitialisé iOS 14 sur votre Apple, mais la charge vous accompagne moins d’une demi-journée avec un usage très peu intensif.

Apple conseille de réinitialiser complètement votre iPhone si iOS 14 draine votre batterie https://t.co/lGuA483rlu — 01net (@01net) October 5, 2020

Vous devez donc faire diagnostiquer votre appareil par Apple qui sera en mesure de vous remplacer la batterie si celle-ci est défectueuse. Ils pourront aussi la changer plus aisément, car il est déconseillé d’ouvrir votre iPhone que ce soit sous iOS 14 ou une autre version de l’OS Mobile. Il y a même de sites spécialisés qui vous aident à identifier les problèmes de batterie.