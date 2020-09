Apple : la sortie du nouvel iPhone est retardée ? Sera-t-il disponible pour noël ?

Le retard de la sortie de l’iPhone 12 est confirmé

C’est pendant l’annonce de leurs résultats financiers que le CFO d’Apple, Luca Maestri, a confirmé la rumeur qui courrait depuis plusieurs semaines. La marque, habituée aux sorties de produits courant septembre, a indiqué à ses investisseurs qu’il faudrait attendre “quelques semaines” supplémentaires avant de voir le bout du nez du nouvel iPhone.

En ce sens, la mise à jour d’iOS 14 serait-elle également retardée ? Le nouvel iPhone aurait annoncé le retour des petits modèles de la célèbre marque, attirant l’oeil et la curiosité des adeptes. En effet, le retour aux petits smartphones serait tel que le nouveau modèle est attendu encore plus petit que l’iPhone SE.

iPhone 12

New iPads October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

On se rassure en notant que le retard de production du nouvel iPhone ne retardera probablement pas la conférence de rentrée d’Apple, prévue chaque année en fin septembre. Souvenons-nous que l’iPhone 8 et l’iPhone X ont, tous deux, été présentés en conférence annuelle au mois de septembre 2017, mais n’ont été commercialisé qu’en novembre.

Akash Palkhiwala, directeur financier de Qualcomm, gros investisseur de la firme Apple et des futures puces 5G a laissé sous-entendre “un retard qui repousserait certaines sorties au quatrième trimestre”. Cela, annoncerait-il une sortie de l’iPhone 12 courant octobre 2020 ?

Une année particulière pour Apple

La multinationale s’apprête à vivre une année des plus spéciales. Effectivement, selon les rumeurs actuelles, Apple prévoirait 4 modèles de smartphones, possédant 3 tailles différentes. Si cette rumeur se confirme, nous avons ici de quoi ravir les adeptes d’iOS et de la technologie avancée de la Pomme.

LA question qui est présente sur toutes les lèvres est : “Ce retard, est-il dû à la crise du coronavirus qui a frappé la planète entière ces derniers mois ?”

Il est évident que cette hypothèse s’avère réelle, suite à l’arrêt des usines de productions et le confinement de la quasi-totalité des pays.

Ce retard, aura-t-il un impact financier sur les résultats de la marque pour le 4ème trimestre ? C’est ce qu’il risque de se passer, étant donné la situation économique actuelle. Cependant, il ne fait aucun doute que le lancement du nouvel iPhone fasse sensation, comme chaque nouvelle sortie de la marque.

La Pomme n’a qu’à bien se tenir, car la pandémie de COVID-19 n’a visiblement pas eu d’impact sur la sortie du nouveau modèle de chez Samsung, le Galaxy Note 20, qui sera présenté le 5 août prochain.

Les dernières informations sur l’iPhone 12

Le géant du smartphone prépare 4 modèles différents compatibles avec la 5G, étant l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Notons que la marque américaine a dévoilé l’abandon du chargeur et des écouteurs inclus dans la boîte. Cependant, cela ne devrait pas faire baisser son prix. Apple pourrait augmenter le prix des iPhone 12, selon les derniers rapports sur le sujet. Cette rumeur reste encore à confirmer, mais l’augmentation serait due à l’arrivée de la 5G et des écrans OLED sur tous les modèles de la nouvelle génération.

Côté technique, les 4 modèles posséderaient, tous les quatre, un écran Super Retina XDR OLED, variant entre 5,45 pouces et 6,7 pouces. Les stockages disponibles resteront à 128, 256 et 512 Go. On attend une qualité photographique améliorée pour chaque modèle ainsi que des progrès en matière d’autonomie. Enfin, et pour la première fois, Apple intégrerait jusqu’à 6 Go de RAM pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Une première pour le géant américain.