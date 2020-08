Vacances d’été: trois touristes se retrouvent dans la même location ! ATTENTION aux arnaques !

Cela fait déjà plusieurs semaines que les vacances d’été ont commencé. Les français sont bien contents de pouvoir enfin se reposer et ils sont nombreux à préférer partir en France cette année à cause du Covid-19.

Vincent, un vacancier, pensait pouvoir partir tranquillement avec sa famille dans les Landes et se dépayser. Pourtant, une fois arrivé à Tarnos, il a vécu une mésaventure qu’il n’est pas prêt d’oublier.

Vincent, arnaqué sur Leboncoin

En effet, une fois arrivé à sa location de vacances, Vincent a découvert qu’une autre personne occupait déjà les lieux. Célestin se trouvait dans la villa depuis plus de trois jours et il l’avait réservée sur le site de petites annonces, Leboncoin.

Vincent et Célestin se sont retrouvés peu après face à un autre groupe de vacanciers. Les jeunes gens avaient réservé la même location qu’eux mais ils ont vite compris qu’ils étaient victimes d’une arnaque. Ainsi, le groupe d’amis a préféré partir en Espagne et laisser la location même s’ils avaient déjà tout payé.

De son côté, Vincent avait versé un acompte de 1800 euros pour pouvoir passer de bonnes vacances dans la maison. Pourtant, lui et sa famille ont dû aller dans un camping à Capbreton et laisser la villa à Célestin.

« On a été à la gendarmerie porter plainte, ça secoue un peu quand même… On a appelé les banques, on essaie de s’organiser autrement… C’est sûr que le coin, malheureusement, on ne l’a pas dans notre cœur, alors que la région est magnifique » a t-il confié à Capital.

Une arnaque très bien montée

Vincent et sa famille pensaient avoir trouvé la maison idéale pour passer des vacances et ils ont donc été très déçus. Ils avaient remarqué que la location se trouvait sur AirBnB mais elle était semblable à celle de Leboncoin et ils avaient échangé plusieurs fois avec les propriétaires. Ils ne se sont donc pas méfiés.

Pour eux, l’annonce « reprenait tous les éléments de la vraie annonce, qui était elle sur AirBnB, avec quelques photos et d’autres qu’il avait gardées sous le coude. Lors de nos échanges, quand nous avons demandé d’autres photos et des explications par rapport à la piscine, il nous a répondu très clairement. Et apparemment, l’autre groupe pareil » a confié la victime de l’arnaque à France Bleu.

En fait, Vincent et le groupe d’amis n’avaient pas échangé avec la bonne personne. De son côté, la vraie propriétaire des lieux a porté plainte.

Déjà plusieurs arnaques cette année

Les arnaques de locations en vacances arrivent malheureusement très souvent. En effet, en juin passé, Élise et sa famille ont vécu une situation semblable à celle de Vincent.

La maman et ses enfants voulaient partir à l’île de Ré après le confinement et elle avait fait un versement de 5600 euros. Élise pensait avoir réservé une villa avec six chambres et une piscine mais elle a vite compris la supercherie. Quelques jours après le premier versement, elle n’a plus eu de nouvelles du propriétaire et elle n’a jamais pu poser ses valises dans la superbe villa.

Éviter les arnaques pendant les vacances

Pendant la saison estivale, les arnaques arrivent très souvent sur les locations. Voici donc les conseils pour les éviter :