Maquillage d’automne : le rose est très à la mode pour le make-up, c’est un grand classique

Pendant de longues années, le rose a souvent été mis de côté au profit d’autres teintes un peu plus traditionnelles. Toutefois, même si vous êtes un adepte du nude, vous pouvez l’adopter avec parcimonie bien sûr. Le but premier n’est pas d’avoir une tache rose sur l’ensemble de la joue, vous pourriez alors vous transformer en clown en l’espace de quelques secondes. Toutefois, le rose a la cote pour le make-up d’automne et vous devez l’utiliser avec des tons traditionnels pour qu’il apporte un peu de fraîcheur.

Les couleurs à la mode pour un make-up d’automne

Bien sûr, la période est propice aux tons qui se rapprochent de la nature et de cette saison comme les teintes nudes. Certaines femmes veulent un teint un peu plus sympathique puisqu’il peut être terne à l’approche de l’hiver. Il faut froid, le ciel est un peu gris et vous préférez rester sous votre couette. La meilleure solution consiste à adopter un maquillage classique avec des tons chauds et vous pourrez alors le sublimer avec un fard à joues rose.

Avec le masque, le maquillage peut se transférer, mais il y a une astuce assez sympathique à utiliser au cours des prochaines saisons .

. Vous appliquez votre primer afin de lisser tous les pores puis vous utilisez votre anti-cernes et votre fond de teint.

Avant de déposer votre fond de teint, il est préférable de poudrer l’ensemble de votre visage, l’accroche sera nettement meilleure.

Vous pouvez ensuite vous maquiller de manière classique, mais vous n’aurez pas un transfert surtout si vous poudrez à nouveau votre visage avec une poudre fixante et translucide.

Un peu de rose sur vos joues pour avoir bonne mine

Si vous avez les yeux de couleur marron, les teintes nudes seront parfaites, il est même possible d’apporter un peu de brillance avec des fards métallisés. N’hésitez pas à appliquer une base au niveau de la paupière mobile pour que l’accroche soit parfaite. Le rose sera idéal au niveau de vos lèvres surtout si vous l’associez à un gloss. La teinte doit toutefois être très claire, mais vous pourrez opter pour un rose un peu plus foncé au niveau de vos joues.

Il faut un pinceau assez large pour l’appliquer, mais ne passez pas directement du blush à votre peau. Vous pouvez déposer l’excédent sur votre poignet avant de l’utiliser au niveau des zones en étirant bien le produit du creux de la joue jusqu’aux racines de vos cheveux. Ne faites pas de petits cercles, mais étirez bien le blush en réalisant une ligne horizontale.