Vacances d’été : première bonne nouvelle pour la Lombardie depuis 5 mois !

Vous vous souvenez sans doute des actualités dramatiques proposées pour l’Italie lors du confinement. Tous les jours, les Français apprenaient que des centaines de morts étaient identifiées. Quelques mois plus tard, la situation semble être enfin un peu plus réjouissante et il y a même une bonne nouvelle pour la Lombardie. De ce fait, l’Italie semble être une destination prisée pour les vacances d’été, mais ne baissez pas votre vigilance pour autant. Portez alors le masque, optez pour le gel hydroalcoolique et surtout respectez la distanciation sociale.

🇮🇹 Bonne nouvelle : La Lombardie n’a relevé aucun mort du #COVID19 hier pour la première fois en presque 5 mois. La région italienne était autrefois l’épicentre de l’épidémie de #coronavirus en Italie. #COVID__19 — Conflits (@Conflits_FR) July 20, 2020

La Lombardie n’est plus l’épicentre de l’épidémie

Alors que certaines zones en Italie étaient quelque peu mises de côté par rapport au coronavirus, d’autres ont été clairement touchées. La Lombardie était même considérée comme l’épicentre puisque les cas étaient extrêmement nombreux. Depuis 5 mois, la situation a évolué, mais les habitants ont forcément traversé une période très difficile.

Toutefois, la Lombardie n’a relevé aucun mort en 24 heures, c’est une donnée importante, car c’est la première fois depuis le début du confinement .

. La région italienne respire de nouveau puisque le coronavirus n’est pas aussi présent, mais les Italiens sont appelés à la plus grande vigilance.

Depuis quelques jours, les conditions pour le port du masque ont aussi été revues, elles sont même assouplies.

Le président de la région a donc proposé le 15 juillet dernier de nouvelles mesures avec l’assouplissement des règles concernant le port du masque notamment à l’extérieur. Si vous êtes en déplacement pour les vacances d’été en Italie, vous pouvez tout de même le porter autant que vous le souhaitez. C’est une mesure importante, car c’est la première fois depuis le 4 avril que les informations concernant le port du masque sont moins strictes. Il ne faut pas oublier qu’elle a été la première région à rendre obligatoire cet accessoire alors que la France a attendu le 20 juillet pour l’ensemble des lieux clos et pas seulement les transports en commun. Attilio Fontana propose tout de même aux habitants de le porter même dans la rue lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée.

Aucun mort du Covid en Lombardie. C'est la première fois depuis cinq mois, fin-février https://t.co/XtrT5jkhov — Stanislas Touchot (@StanTouchot) July 19, 2020

Plusieurs autorisations pour la Lombardie

Ce sont donc de bonnes nouvelles pour l’Italie alors que d’autres pays n’arrivent pas à entrevoir la fin du tunnel à cause d’une hausse des cas. La Lombardie a-t-elle adopté une meilleure stratégie ? Les habitants ont-ils été un peu plus rigoureux ? Dans tous les cas, les chiffres relayés par le petit journal sont intéressants, car l’indice RT est en dessous de 1, cela montre que le coronavirus ne contamine pas autant les autres. De ce fait, la région propose désormais les sports de contact, ce qui n’était pas envisageable auparavant. Il sera possible de se rendre en discothèque uniquement si elle est en plein air.

#COVID19 #Italie #Italia : aucun décès en 24 h en #Lombardie. Chiffres officiels ce dimanche 19 juillet et pour la première fois depuis le 22 février, le début de l’épidémie en Italie. Ça ne permet de prévoir l’avenir mais c’est le rappel d’une crise sanitaire qui a duré 5 mois. — France TV Rome (@FranceTVRome) July 19, 2020

Ce sont des décisions importantes qui sont prises par la région, il aura donc fallu attendre 5 mois pour que la situation puisse s’améliorer. Bien sûr, il ne faut pas entacher les efforts, car le coronavirus peut rapidement revenir sur le devant de la scène. C’est pour cette raison que tous les gestes barrières doivent rythmer vos vacances d’été que ce soit pour un séjour en France ou à l’étranger, voire en Europe. Dans tous les cas, les possibilités sont peu nombreuses à cause des frontières qui sont tout de même fermées.