Vacances d’été : la Catalogne se confine, l’angoisse commence pour les Français

Vous aviez l’intention de partir en Espagne notamment pour découvrir la Catalogne dans les prochains jours, mais cela ne sera pas envisageable. Il faudra alors patienter notamment pour savoir si les autorités compétentes adoptent une autre technique ou si les mesures d’isolement sont supprimées.

Le confinement a été validé pour la Galice et la Catalogne, car le nombre de cas de coronavirus a été très important par rapport aux derniers jours. Des centaines de milliers de personnes sont alors concernées par cette situation.

Les vacances d’été en Espagne, un vrai casse-tête

Il est important de noter que certaines zones touristiques sont accessibles, si vos vacances d’été sont programmées en dehors de la Galice et de la Catalogne, vous pourrez toujours honorer vos congés et partir. Par contre, si vous possédez une formule partielle ou complète d’hébergement pour les prochains jours dans ces deux régions, la situation est beaucoup plus difficile. Il sera possible de demander un avoir valable normalement 18 mois ou un remboursement complet. N’oubliez pas de lire toutes les conditions d’annulation pour ne pas perdre de l’argent.

210 000 personnes ont donc été confinées, car près de 174 tests ont été positifs concernant le coronavirus .

. Les cas sont donc nombreux notamment entre Saragosse et Barcelone, c’est la ville de Lérida qui est au coeur de cette situation.

Des cas ont été référencés dans une entreprise qui s’occupe des fruits et des légumes.

Le confinement mis en place par les autorités espagnoles concerne donc 38 communes, cela représente 210 000 personnes.

Coronavirus : en Espagne, la Catalogne confine quelque 200 000 personnes face à une recrudescence de contaminationshttps://t.co/xRmzMqVCML pic.twitter.com/j1tSQpjxXR — franceinfo (@franceinfo) July 4, 2020

Il est impossible de naviguer dans la zone confinée en Espagne, mais les vacances d’été ne représentent pas un motif valable. Seuls les raisons professionnelles ou les déplacements chez une personne âgée et handicapée et une visite chez le médecin sont pris en compte. Le confinement a été validé samedi dernier, il faudra alors se renseigner assez régulièrement pour savoir si la situation évolue dans le bon sens. Dans tous les cas, les Français qui avaient envisagé des vacances d’été en Espagne sont envahis par un vent de panique. C’est aussi le cas pour ceux qui ont opté pour Melbourne puisque la ville australienne sera confinée pendant les 6 prochaines semaines.

🇪🇸 FLASH – La #Catalogne reconfine 200 000 personnes après qu’un nombre important de nouveaux cas de #COVID19 ait été détecté. (Le Parisien) #coronavirus — Conflits (@Conflits_FR) July 4, 2020

Un confinement de 15 jours pour les régions espagnoles

Si vous aviez l’intention de rejoindre la Galice ou la Catalogne ce samedi, vous devrez opter pour une autre stratégie. Nous vous conseillons de bien vous renseigner notamment pour savoir si votre logement se trouve bien dans la zone confinée par exemple. Cela vous évitera d’avoir des sueurs froides inutilement, car tout le pays n’est pas concerné par cette mesure d’isolement. Elle sera valable pendant 15 jours, ce délai n’est pas anodin puisqu’il correspond notamment à la période d’incubation. C’est le ministre de l’Intérieur qui a fait cette déclaration à savoir Miquel Buch.

[Direct] #coronavirus Alors que la saison touristique commence, la Catalogne reconfine quelque 200 000 personnes en raison de la multiplication des cas de contagion https://t.co/tPKAjSA3PI pic.twitter.com/EZl8k8IgGu — Le Parisien (@le_Parisien) July 4, 2020

À la suite des 15 jours, le pays pourra examiner les chiffres, si la situation est nettement meilleure, le confinement pourrait être levé. Dans le cas contraire, il serait prolongé et ce serait alors un véritable drame pour l’économie de l’Espagne qui s’avère être l’un des pays les plus touristiques. Les vacances d’été de 2020 seront clairement différentes notamment pour ceux qui font le choix de partir à l’étranger, d’autres ont décidé de rester en France. Pour l’instant, mis à part quelques clusters qui semblent maîtrisés, la situation ne serait pas préoccupante.