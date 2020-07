Vacances d’été : retour du coronavirus, Disneyland ferme à nouveau ses portes

Le 26 janvier dernier, la décision était prise, il fallait absolument fermer Disneyland à Hong Kong puisque la situation était très problématique. En effet, le nombre de cas ne cessait d’augmenter, le parc d’attractions n’avait donc pas pu résister. Depuis quatre semaines, il avait alors ouvert ses portes pour tenter d’accueillir les adeptes des vacances d’été et les passionnés de cet environnement incroyable. Malheureusement, la décision est tombée, celle de fermer à nouveau les portes, car le coronavirus. Certains se demandent si un jour nous pourrons réellement nous séparer de ce virus.

Un retour important du coronavirus à proximité de Disneyland

En France, des mesures spéciales ont été mises en place avec notamment un accueil réduit, cela permettra peut-être d’éviter le même scénario que celui proposé par Hong Kong. Dans la région, le coronavirus reprend des forces, le parc d’attractions a donc pris cette décision de fermer officiellement l’enceinte le 15 juillet, date à laquelle Disneyland Paris aura l’occasion d’ouvrir ses portes.

The resort, which reopened on June 18, is shutting down again after Hong Kong tightened its social-distancing measures following a rise of 52 new coronavirus cases in the city. https://t.co/LLvKjUVajt — CNN (@CNN) July 13, 2020

Bien sûr, si la situation en France se dégrade, Disneyland pourrait prendre une mesure semblable .

. Celui-ci avait pu ouvrir ses portes après le Disney Resort de Shanghai.

Le personnel ainsi que tous les visiteurs devaient absolument se soumettre à toutes les règles d’hygiène qui devaient être semblables à celles imposées en France.

Le port du masque était par exemple obligatoire pour ce Disneyland Hong Kong et ce sera aussi le cas pour Paris dès 11 ans.

🚨ALERTE INFO ! Hong Kong Disneyland fermera à nouveau ses portes suite à une augmentation des cas de COVID-19. Plus d’informations seront communiquées prochainement. pic.twitter.com/aBq2IRJpX3 — DLP Dream (@DreamDlp) July 13, 2020

Pour la Floride, le Walt Disney World Resort s’apprête aussi à ouvrir ses portes alors que les États-Unis sont aspirés dans un cercle vicieux. En effet, les contaminations dans le sud du pays sont de plus en plus importantes. Depuis la mi-mars, le contexte est préoccupant pour les Américains puisque les chiffres sont alarmants. Il faudra alors patienter pour savoir si Disney est en mesure de rester ouvert pendant une période assez longue pour que les vacances d’été se déroulent dans les meilleures conditions. En ce qui concerne Hong Kong, la situation ne semble pas être aussi grave, mais au vu du nombre de contaminés et face au retour du coronavirus, les autorités compétentes ont décidé d’adopter cette mesure drastique.

Les hôtels de Disneyland ferment-ils leurs portes ?

C’est une situation assez spéciale pour Disneyland puisque deux informations sont à prendre en compte surtout si vous décidez de passer vos vacances d’été dans cette zone. Le parc d’attractions ne sera plus accessible à partir du 15 juillet. Vous ne pourrez donc plus pénétrer dans l’enceinte afin de participer aux attractions, mais ces mesures de restrictions ne concernent pas les hôtels. Le but est de freiner la propagation du virus, mais dans les hôtels, la situation semble sous contrôle, ce qui n’est pas forcément le cas dans le parc malgré toutes les précautions prises.

Brooks has this been confirmed by Disney officially? — Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) July 13, 2020

Pour l’instant, il est impossible de savoir si la maison mère prendra des décisions similaires pour l’ensemble des parcs appartenant à Disney. Nous savons seulement que celui de Hong Kong sera fermé le jour où celui de Paris aura l’autorisation d’ouvrir ses portes. Bien sûr, le contexte sera étudié sous toutes les coutures, car une hausse des contaminations ou une apparition d’un cas de coronavirus à l’intérieur du parc entraînera sans doute la fermeture de celui-ci. Soyons donc vigilants.