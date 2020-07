Vacances d’été de 15 jours : une mauvaise idée à ne pas suivre en 2020 !

Cette année 2020 sera clairement différente pour tous les Français, car si certains sont réfractaires à l’idée de partir en vacances, d’autres veulent absolument prendre du bon temps et profiter de la vie. Les déclarations du gouvernement sont propices à des réservations, mais il serait judicieux de ne pas partir 15 jours.

Si vous souhaitez partir pendant les vacances d’été, il est forcément judicieux d’adopter une autre solution avec notamment des départs un peu moins longs. D’ailleurs, certains Français multiplient les séjours afin de profiter de ces moments de sérénité plus souvent. Cela vous évite de réserver de longues semaines alors que l’ennui pourrait être au rendez-vous.

En effet, une étude a montré que c’était clairement une mauvaise idée, car finalement, le temps est beaucoup trop long. Comme cette année, les gestes barrières, les contraintes sanitaires et la distanciation sociale seront au rendez-vous, il faudra tout faire pour que les souvenirs soient les meilleurs.

Pourquoi les vacances d’été doivent-elles être courtes ?

Vous avez préparé votre caravane, votre camping-car ou réservé votre emplacement dans une ville très sympathique. Vous décidez de rester en France ou de partir à l’autre bout de la planète, mais il faut tout de même prendre connaissance de l’entretien accordé à Business Insider par le psychologue Daniel Kahneman. Ce dernier a décidé de se focaliser sur la durée des vacances d’été qui est souvent beaucoup trop conséquente. En effet, lorsque vous partez deux ou trois semaines, l’ennui vient frapper à votre porte et vous avez une seule envie : celle de retourner chez vous.

Vous avez toutefois deux domaines à prendre en compte pour vos prochaines vacances d’été .

. Si vous souhaitez profiter pleinement de la plage, du sable chaud et des villes ensoleillées, vous devez opter pour une durée supérieure à deux semaines.

Pour éviter l’ennui, changez assez souvent votre hébergement en visitant plusieurs villes par exemple.

Par contre, si vous souhaitez garder de merveilleux souvenirs de vos vacances d’été, il faut adopter la stratégie inverse.

Le psychologue est formel, pour que les souvenirs soient intéressants, vous devez forcément raccourcir la durée. C’est pour cette raison qu’il n’est pas judicieux de réserver un logement pendant deux semaines. Les meilleurs souvenirs sont souvent identifiés pour des départs d’une semaine ou d’un week-end.

Optez pour la nouveauté lors de vos vacances d’été

Vous savez que certains pays pourront vous accueillir assez facilement comme le Portugal, l’Italie ou encore l’Espagne. D’autres par contre sont un peu plus complexes à savoir Malte, les Açores et même Madère, voire la Grande-Bretagne. Pour les premiers, il suffit de passer la frontière et de profiter pleinement de vos vacances d’été. Pour les secondes destinations, il est impératif de vous renseigner en amont, car il y a de grandes chances pour que les autorités compétentes mettent en place des tests pour détecter l’éventuelle présence du coronavirus et une mise en quatorzaine. Vous serez alors à l’écart pendant 14 jours lors de votre arrivée, cela peut être assez problématique.

Comme les vacances d’été seront sans doute laborieuses, faites-vous plaisir surtout que les trois mois de confinement ont été très difficiles à supporter. Vous pourriez alors miser sur la nouveauté, votre cerveau sera beaucoup plus sollicité et vous serez en mesure d’emmagasiner de nouveaux souvenirs très réjouissants. Pour cela, préférez une semaine de vacances dans un seul lieu. Si vous avez l’intention de prendre un mois de congés au cours de cet été, il serait judicieux de réserver une semaine pour telle destination et une autre semaine pour un lieu tout à fait différent. Votre cerveau n’aura pas l’impression de s’ennuyer et vous pourrez profiter des meilleures vacances avec vos proches.

Vous savez désormais que les vacances d’été peuvent être réjouissantes uniquement si vous optez pour des congés assez courts, cela vous évitera de vous ennuyer par exemple. En effet, certains ont besoin d’être actifs et lorsque les périodes de ce genre approchent à grands pas, les conséquences sont désastreuses sur le moral.