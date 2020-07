Vacances d’été : mauvaise idée de partir en Espagne ? Flambée du nombre de cas de Covid

Comment accueillir les touristes alors que le nombre de cas de coronavirus est en hausse ? Les Français semblent être inquiets sur les réseaux sociaux surtout ceux qui avaient décidé de partir en Espagne pour les vacances d’été. Dimanche dernier, ce sont près de 14 localités de la Galice qui ont été confinées à cause d’une flambée du nombre de cas. La situation est alors préoccupante, car est-il possible de se rendre dans ces zones ? La réponse semble être négative puisque les régions sont confinées. Ce sont donc des dizaines de milliers d’habitants qui sont confrontés à ce contexte assez difficile.

Des vacances d’été qui commencent mal pour l’Espagne

Certes, le reste du pays n’est pas confiné, mais comment être certain que d’autres régions ne seront pas confinées ? C’est la plus grande inquiétude des Français qui avaient l’intention de partir en Espagne en juillet ou en août. Il faut noter que le confinement a été levé il y a deux semaines seulement alors que le pays a été profondément marqué par la maladie. Les statistiques montrent près de 28 385 morts, mais 50 foyers sont toujours à l’étude, car le coronavirus pourrait reprendre des forces.

70 000 habitants au nord-ouest ont été concernés par ce second confinement, la hausse des contaminations est la raison principale .

. En Galice, ce sont 14 localités qui sont frappées de plein fouet par cette décision.

Les conditions à respecter sont drastiques, il n’est pas possible de sortir de la zone et 10 personnes au maximum peuvent se réunir.

Les derniers chiffres montrent que 106 cas ont été référencés, la hausse est considérable avec un surplus de 21 cas.

Samedi dernier, la Catalogne était aussi face à un second confinement pour une raison identique.

Ce sont près de 200 000 habitants qui sont concernés par cette situation.

Attention si vous avez planifié des vacances en Espagne renseignez-vous avant de partir https://t.co/F4A5CXlFwg — PositiveAttitude 🐟🐟🌎🌍 (@sardine33000) July 4, 2020

Des vacances d’été en Espagne sont-elles possibles ?

Les frontières ne sont pas fermées et ce sont seulement ces habitants qui logent dans ces deux régions qui sont confinées. Vous pouvez donc circuler dans les autres zones du pays par exemple. En effet, les visiteurs étrangers sont les bienvenus et il ne faut pas oublier que les vacances d’été sont particulièrement importantes pour l’Espagne. Il s’agit d’un pays très touristique dès que les belles journées se profilent à l’horizon. De ce fait, un second confinement général pendant les congés à savoir les mois de juillet et août pourrait être clairement catastrophique pour l’économie. Les autorités compétentes estiment qu’elles ont tout de même pu contrôler le coronavirus. Il faudra donc attendre les prochains jours pour savoir si les restrictions seront levées ou renforcées dans d’autres régions.

Les nations semblent privilégier un confinement par zone pour éviter de geler à nouveau l’ensemble du pays comme ce fut le cas pendant plusieurs mois notamment en Espagne et en France. Le ministre régional de l’Intérieur a précisé selon Le Point qu’il était impossible d’entrer ou de sortir des zones concernées par le nouveau confinement. De ce fait, si vous avez réservé des vacances d’été dans ces deux régions, vous ne devriez pas pouvoir accéder au logement par exemple. Elles ont également conseillé de réduire le plus possible tous les déplacements et d’envisager le port systématique du masque. N’oublions pas que les gestes barrières vous protègent ainsi que les personnes qui vous entourent. Portez un masque, utilisez du gel hydroalcoolique et respectez la distanciation sociale.