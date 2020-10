Coronavirus en France : quelle serait la forme éventuellement envisagée pour le reconfinement ?

Alors que les chiffres concernant les cas positifs sont toujours aussi inquiétants, nous apprenons que le reconfinement pourrait finalement avoir lieu si les mesures actuelles ne portent pas leurs fruits. Lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron avait spécifié que des mesures beaucoup plus drastiques pourraient être instaurées si toutefois le couvre-feu par exemple n’était pas suffisant. Plusieurs pistes seraient alors envisagées par le gouvernement pour tenter d’éradiquer cette épidémie.

Un reconfinement si les mesures ne sont pas suffisantes ?

Actuellement, Jean Castex ou le président de la République n’a pas avancé une telle hypothèse. Les dernières déclarations font état d’un couvre-feu à 21 heures pour des dizaines de départements notamment du sud de la France et dans la région Île-de-France avec une partie du nord du pays. Toutefois, une réunion d’urgence serait programmée et de nouvelles déclarations pourraient être partagées ce mercredi.

Comme a pu le répéter le président, les Français ont pu apprendre du premier confinement et de la première vague .

. Si toutefois, il devait être mis en place, il sera sans doute différent, ce que notamment a pu préciser le président de la région Grand Est.

Plusieurs scénarios sont donc mis sur la table, mais lequel sera sélectionné ?

🇫🇷 ALERTE – #Macron envisage trois scénarios:

– durcissement du #couvreFeu

– couvre-feu renforcé en semaine et confinement le week-end

– #reconfinement appliqué localement pour 2 à 4 semaines.

(Le Figaro) #COVID19 #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) October 26, 2020

Des rumeurs inondent les réseaux sociaux, il pourrait avoir un couvre-feu pour l’ensemble de la France dès 19 heures ou seulement dans les zones les plus touchées. En parallèle, un reconfinement pourrait être proposé uniquement le week-end. Une journaliste de France Télévisions a notamment pu s’exprimer le 26 octobre depuis Matignon, elle estime que des mesures plus dures pourraient être annoncées ce mercredi soir.

Eviter le confinement général ?

Il y a beaucoup de doutes pour cette situation et cette crise sanitaire, mais il y a peut-être une certitude. En effet, le gouvernement fera tout ce qu’il peut pour éviter un reconfinement généralisé comme c’était le cas pendant la première vague. Alors que l’économie française a été largement impactée, un second confinement du même genre pourrait être beaucoup plus dommageable pour les marchés, les professionnels… De ce fait, si un confinement est validé par le gouvernement, il sera sans doute aménagé et localisé.

🔴 Nouveau tour de vis contre le Covid-19: la piste d'un confinement le week-end à l'étudehttps://t.co/ZWeJH1VXOO pic.twitter.com/tBau88e4h7 — BFMTV (@BFMTV) October 26, 2020

Par conséquent, si Emmanuel Macron opte pour un reconfinement généralisé, la situation sanitaire de notre pays sera sans doute très inquiétante. Ce sont bien sûr des suppositions et des pistes de réflexion, il faudra attendre les déclarations officielles du président, de Jean Castex ou d’Olivier Véran pour savoir si des changements sont à prévoir dans les prochains jours. Les Français espèrent toutefois que les fêtes de Noël pourront se dérouler sans difficulté.