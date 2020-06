Les cinémas sont ouverts : on vous fait notre sélection de la semaine

Le 22 juin est enfin arrivé et les cinémas dans toute la France peuvent désormais ouvrir leurs portes aux cinéphiles en manque de salles obscures. Découvrez-ci dessous quels films vous pouvez découvrir dès aujourd'hui.

Nous y sommes. En ce lendemain de fête de la musique, et donc après les mélomanes, c’est au tour des cinéphiles d’être enfin satisfaits : les cinémas peuvent désormais les accueillir, en respectant bien évidemment les principes de distanciation sociale établis par le Gouvernement. Pas de quoi vous inquiéter puisque vous êtes presque 19 millions à vouloir vous rendre dans les salles obscures. On vous a fait notre sélection !

Invisible Man : le film de genre qui vous rendra paranoïaque

Le film d’horreur réalisé par Leigh Whannell est un remake de L’homme Invisible. Mais le metteur en scène qui a également travaillé sur le scénario a eu la brillante d’idée de changer le point de vue de l’histoire. Désormais, nous nous plaçons du côté de la victime, et non pas du bourreau.

Nous y découvrons une jeune femme (remarquable Elisabeth Moss) qui quitte son compagnon violent. Quelques jours plus tard, elle apprend qu’il s’est suicidé, mais très vite, elle est persuadée qu’il a trouvé le moyen de se rendre invisible pour transformer sa vie en cauchemar.

Leigh Whannel sait jouer avec les attentes du téléspectateur et offre une mise en scène soignée et élégante, aux plans larges nombreux, dans lesquels vous chercherez à voir la présence de l’homme invisible. Carré, efficace et haletant, le film est un divertissement parfait si vous cherchez une petite dose de frisson pour fêter votre retour en salle.

Radioactive : le biopic important

Après Invisible Man, mettons une nouvelle fois les femmes à l’honneur avec Radioactive, biopic sur Pierre (et surtout) Marie Curie. Le long métrage de Marjane Satrapi se concentre sur leurs études de la radioactivité et leurs découvertes décisives : celles du radium et du polonium.

Le film montre toute l’importance de Marie dans ces études et recherches, bien que sa place ait été niée par la communauté par le simple fait qu’elle était une femme. Rosamund Pike prête ses traits à la scientifique avec son habituel talent, elle qui nous avait bluffé dans le Gone Girl de David Fincher.

Sonic – le film : l’adaptation modifiée pour les fans

Après un gros succès en salles (il est sorti quelques semaines avant le confinement), Sonic revient pour les vacances d’été et espère faire venir en masse les enfants français. Car si vous avez plus de 15 ans, vous trouverez difficilement votre place.

Mais le cas Sonic est très intéressant puisqu’il n’existerait pas tel que nous le connaissons sans la colère des fans. En effet, ceux-ci ont fait savoir leur colère sur les réseaux sociaux après la diffusion de la première bande-annonce, dans laquelle le personnage du hérisson supersonique ne ressemblait en rien à celui qu’ils connaissaient.

La date de sortie a finalement été décalée et les effets spéciaux retravaillés pour satisfaire les fans. Et le succès a finalement été au rendez-vous. Quiconque doutait de la force de frappe d’une communauté a désormais une belle preuve.

En Avant : le Pixar du printemps finalement Pixar de l’été

Juste avant le confinement, Pixar a dévoilé son nouveau film, le magique En Avant. Mais hors de question pour le géant américain de sacrifier la carrière en salle de son nouveau bébé, vous pourrez ainsi le découvrir dès aujourd’hui au cinéma.

Les fans de films d’animation y trouveront leur compte : les images sont sublimes et le récit initiatique particulièrement touchant. Parfait pour les enfants, comme pour les adultes, En Avant est le film parfait pour une sortie en famille.

Avant Tenet, Christopher Nolan mis à l’honneur

Les cinémas Gaumont Pathé ont décidé de mettre à l’honneur le cinéaste américain en ressortant Inception et Interstellar. Les fans du réalisateur peuvent se réjouir, eux qui pourront (re)découvrir ses oeuvres dans une salle obscure.

Pour rappel, son prochain film très attendu Tenet sortira le 31 juillet au cinéma. On saura enfin de quoi il en retourne réellement, mais Christopher Nolan l’a prévenu : il y aura un avant et un après son films. Si son but était de donner envie de voir le film, c’est réussi !

Avec l’ouverture des restaurants, bars, parcs d’attraction et maintenant des cinémas, la vie retrouve peu à peu son cours normal, pour le plus grand plaisir des français.