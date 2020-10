McDonald’s : cette invention incroyable permet de vérifier le fonctionnement des machines à glace des restaurants en direct !

Et si on pouvait s’assurer de pouvoir venir sans problème dans n’importe quel restaurant McDonald’s en s’assurant qu’il est bel et bien possible d’acheter une de leurs délicieuses glaces ?

McDonald’s : les clients raffolent des sundaes et des McFlurry’s proposés par le restaurant !

Au delà des fameux hamburgers de McDonald’s comme par exemple le monstrueux Big Mac ou encore le McChicken que les fans de poulet adorent, l’enseigne de restauration rapide compte bien se diversifier en proposant à sa fidèle clientèle de nouveaux produits de plus en plus originaux. Il y a de cela déjà plusieurs décennies, on se souvient de l’apparition des premiers petits-déjeuners proposés par McDonald’s ou encore des innovations que l’on a pu voir dans les Happy Meal avec les mini-carottes qui font un véritable carton. Pourtant, certaines innovations de l’enseigne ne marchent pas toujours !

Tu tercer @ te debe un Mcflurry pic.twitter.com/WU3s5u4BAu — Nico 🇮🇨 (@Nicordrgzz) October 18, 2020

En effet, il y a quelques années à l’occasion de la fête d’Halloween au Portugal, McDonald’s avait proposé un délicieux sundae en édition limitée avec une accroche publicitaire qui a beaucoup fait parler d’elle à l’époque. Le slogan “Sundae bloody sundae” a dégoûté les anglophones qui y voyaient là une référence aux morts en Irlande du Nord par l’armée britannique qui n’avait pas hésité à ouvrir le feu. Mais cette fois-ci, c’est une toute autre innovation concernant les glaces qui a fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Et cette fois-ci, McDonald’s ne risque pas une nouvelle polémique, c’est le moins que l’on puisse dire !

“Mcbroken” This is so ghetto but LONG overdue 😭 pic.twitter.com/YEUOlMeHc2 — Jada (@jadaa833) October 24, 2020

Découvrez l’invention bluffante de McDonald’s qui permet d’avoir en temps réel des informations sur les machines à glaces !

Personne ne s’attendait à une telle innovation de la part du géant mondial du fast-food, et c’est pourtant bien le cas aujourd’hui. En effet, un ingénieur vient de lancer un site internet nommé McBroken. Derrière ce nom se cache un concept assez incroyable : pouvoir savoir en un clin d’œil les machines à glace qui ne fonctionnent pas aux États-Unis dans les centaines de restaurants du pays.

L’inventeur Rashiq Zahid a eu cette idée après une expérience désastreuse dans un restaurant McDonald’s en plein été, après avoir vu que la machine à glaces en panne en panne dans son restaurant ne lui permettait pas de commander un sundae comme il le souhaitait. C’est alors qu’il a eu une idée assez ingénieuse qui pourrait aujourd’hui voir le jour en France et dans tous les pays où il est possible de commander en ligne dans les restaurants de l’enseigne. Certains pourraient penser que l’inventeur a eu une technique compliquée et qui nécessite une installation particulière dans chaque restaurant McDonald’s, mais il n’en est rien et son idée est beaucoup plus simple que cela.

'McBroken' web site tracks if your McDonald's ice-product equipment works pic.twitter.com/fJjnhLHW6a — wilkenson (@Wilkensonknaggs) October 23, 2020

En effet, Rashiq Zahid a eu un éclair de génie et a créé un robot qui va se baser sur les indications données sur l’application de McDonald’s permettant de commander des hamburgers mais aussi des glaces. En essayant d’ajouter une glace à son panier d’achat sur le site où l’application McDonald’s, il peut en déduire très simplement si la machine à glaces de chaque restaurant est fonctionnelle ou non.

En essayant de répéter l’opération toutes les 30 minutes dans chaque restaurant McDonald’s présent sur son site McBroken, Rashiq Zahid peut ainsi s’assurer que les données sont toujours à jour. Cette idée de génie pourrait intéresser McDonald’s ou pourrait tout aussi bien se généraliser aux hamburgers de la chaîne de restauration rapide !