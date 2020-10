Astuce bien-être concernant la prise de café : Découvrez pourquoi il faut en prendre uniquement après le repas !

En matière d’alimentation, il est important de suivre certaines règles. Si la majorité de ces règles sont connues de tous, d’autres le sont moins. Mais cela ne soustrait pas pour autant leurs importances. Le café est ancré dans l’habitude alimentaire de nombreuses personnes. Ce qu’elles ignorent par contre, c’est quand il faut en prendre pour que cela soit bénéfique pour l’organisme.

Prendre le café au réveil, une habitude à proscrire !

Nombreuses sont les personnes qui raffolent du café. La raison de cette appréciation est qu’il permet de tenir toute une journée sans trop se fatiguer. Cet argument est bien valable. Cependant, l’absorption à tout azimut du café peut vous causer du tort. Le réflexe de la plupart des consommateurs du café est d’en prendre très tôt le matin. Une mauvaise habitude qui impacte négativement l’organisme. Cet effet négatif est grandement amplifié lorsque le consommateur n’a pas pu bien dormir pendant la nuit.

Selon une étude réalisée par le centre de recherche en nutrition de l’université de Bath, le café agit sur le taux de glycémie. Lorsque vous prenez votre café dès la descente du lit, vous baissez votre taux de glycémie. Pire encore, ceux qui sont adeptes du café noir, l’effet est encore plus accentué. Alors, à chaque fois que vous prenez du café au réveil, vous augmentez la réponse glycérique de votre corps d’approximativement 50%. Cela implique que la fatigue se ressentira plus et vous serez exposé à certaines maladies comme le diabète ou encore une crise cardiaque. Ainsi donc, pour régler ce problème, il faut un changement radical d’habitude.

Une solution pratique mais peu connue

Après une nuit agitée, la prise du café n’est donc pas une bonne solution. Il est vrai que vous réglerez le problème de la somnolence. Mais d’un autre côté, vous vous exposez à d’autres dangers plus graves. Il faut donc éviter que le premier aliment qui entre dans votre bouche, dès le matin, soit le café. Comme l’explique le docteur Harry Smith, prendre du café tôt le matin vous fait perdre le contrôle de votre glycémie, ce qui est très dangereux pour votre santé. Cependant, un changement de comportement peut vous permettre d’éviter les problèmes de santé.

Pour contrer les effets nocifs du café, il ne faut plus en prendre en premier au réveil. Il vous sera plus bénéfique de prendre votre café après avoir mangé. Du coup, la prise du café peut se faire après le déjeuner. Cela permet à votre corps d’assimiler la caféine sans créer des dégâts à votre métabolisme. Retenez donc qu’à votre réveil, vous devez d’abord prendre un repas avant d’enchaîner avec votre tasse de café, si vous en ressentez toujours le besoin. Une habitude à laquelle il faut opter pour garder votre corps à l’abri de certaines maladies.

Le café après le déjeuner, un facteur de bien être …

La prise du café après un repas n’est pas qu’un geste préventif. Il est aussi une manière d’aider l’organisme dans deux différentes fonctions. Étant un excitant, le café agit sur le corps en vous tenant éveillé après un bon repas. Cela convient aux personnes qui s’endorment automatiquement après un succulent repas. Dans ce cas, il est important de patienter quelques minutes après le repas avant de prendre son café.

Le café aide le corps à mieux digérer le repas consommé. Il stimule la production de l’enzyme gastrique qui permet de décomposer plus rapidement les aliments absorbés. Ensuite, le café participe au passage rapide des aliments vers l’intestin. Prendre son café après le repas est une habitude salvatrice, il faut donc la mettre en pratique si vous êtes amateur de café !