Pascal Obispo : Le chanteur est très en colère contre les maisons de disque… Il pousse un coup de gueule !

Le chanteur Pascal Obispo est agacé par la politique des maisons de disque. Selon lui, elles ont tendance à étouffer les artistes et leur donnent de moins en moins de liberté. Il s’est donc exprimé à ce sujet ce samedi 6 novembre 2021. C’était dans l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie sur Europe 1. L’artiste pousse un coup de gueule pour tenter de faire évoluer les choses.

Pascal Obispo s’est affranchi des contraintes imposées par les maisons de disque

Pascal Obispo est un artiste devenu un incontournable sur la scène musicale française. Depuis plusieurs décennies, il s’est imposé comme l’un des plus grands acteurs de ce domaine. Il a même été pendant plusieurs années, le coach de l’émission The Voice.

Tout récemment, il s’est lancé dans un nouveau projet assez surprenant, et en même temps audacieux. L’artiste a décidé de lancer sa propre application, pour donner à ses fans, l’accès à toutes ses créations artistiques. L’application fut baptisée Obispo All Access.

Lancée depuis le 8 janvier 2021, elle compte de plus en plus d’abonnés. Elle est disponible au tarif réduit de 5,99 euros par mois. Contre cette somme, vous pourrez avoir accès à toutes les productions du chanteur. Cela inclut ses albums, ses concerts, ses clips, ses titres inédits, etc. Grâce à cette initiative, Pascal Obispo n’a plus à subir les contraintes des maisons de disque. Il peut profiter librement des revenus engendrés par son travail.

Pascal Obispo s’insurge contre l’emprise croissante des maisons de disque sur les artistes

Le samedi 6 novembre 2021, Pascal Obispo était l’invité d’Isabelle Morizet sur Europe 1. Il était donc présent sur le plateau de l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie. A cette occasion, il a tenu à pousser un coup de gueule contre les maisons de disques. Le musicien s’insurge contre l’emprise de plus en plus croissante qu’elles ont sur les artistes.

Selon lui, chaque musicien devrait être libre d’exprimer son art comme il l’entend. Il a donc critiqué ouvertement, le système qui impose aux artistes, un rythme, un style ou un tempo précis. Il explique qu’un artiste est supposé faire rêver, faire voyager son public. C’est donc à lui de décider quelle direction prendre, et comment organiser ce voyage. Le chanteur conclut en demandant pourquoi aujourd’hui le système cherche à « castrer » les artistes.

Cependant, il ne crache pas sur les maisons de disque pour autant. Il avait d’ailleurs avoué lors du lancement de son application, qu’il s’était « régalé » avec elles. Il ne cherche donc pas à renier les maisons de disque, ni à mettre en cause leur importance. Il trouve simplement qu’il y a des choses à corriger dans leur mode de fonctionnement.

C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il a décidé de lancer Obispo All Access. Désormais, il peut proposer sans aucune censure ni restriction, la totalité de ses désirs artistiques à son public. Qui sait, d’autres artistes finiront peut-être par suivre son exemple.