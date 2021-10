Maeva Ghennam : Fraichement célibataire, la star annonce la nouvelle et tacle son ex au passage… Elle ne semble pas très affectée par cette séparation, bien au contraire !

Maeva Ghennam est unique en son genre. Elle le prouve une fois de plus avec sa réaction de ces derniers jours. La jeune femme vient en effet de rompre avec son petit-ami. Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, elle le vit assez bien. Elle prend les choses avec beaucoup de légèreté, et envoie même des pics à son ex.

Maeva Ghennam de nouveau célibataire et très heureuse de l’être !

Maeva Ghennam ne fait rien comme tout le monde. En effet, si pour le commun des mortels une rupture est un moment pénible, pour elle c’est tout le contraire. La jolie brune vit actuellement une séparation, et se retrouve donc célibataire. Toutefois, contrairement à d’autres, elle ne déprime pas au fond de son canapé devant des films romantique. Elle prend plutôt la situation avec humour et semble s’en réjouir.

C’est sur son compte Instagram qu’elle annonce la nouvelle à ses fans. La candidate de télé-réalité publie une photo sur laquelle elle est toujours aussi radieuse. Elle porte une robe Chanel et des lunettes de soleil. En légende elle écrit : « je suis célibataire, hihi ». Cela montre bien à quel point la situation l’indiffère. Elle semble même s’en réjouir.

Une fois de plus, les internautes n’ont pas hésité à laisser leurs avis en commentaire. Sans forcément lui jeter la pierre, ils sont surpris de constater que sa rupture ne la touche pas. Certains trouvent que sa grande passion dans la vie, c’est d’annoncer ses ruptures sur les réseaux sociaux. D’autres pensent qu’elle tente juste de faire passer un message à quelqu’un, en l’occurrence à son ex. C’est sans doute vrai, car elle publie ensuite une citation qui le vise directement.

Maeva Ghennam tacle son ex avec un message cinglant

La star de télé-réalité Maeva Ghennam, était en couple avec un homme prénommé Boli. Il s’agit du fondateur d’une entreprise spécialisée dans la communication et le management. L’entreprise est connue sous le nom de Bright Frame Agency. C’est cet homme qui se trouvait à l’origine du conflit entre Maeva Ghennam et Mym. Cette dernière était l’ex de Boli bien avant Maeva.

Il y a peu, elle a publié un message pour faire savoir à Maeva Ghennam que Boli continuait à la courtiser. Il lui envoyait semble-t-il, des textos et même des mails. Une guerre avait donc commencé entre les deux femmes. Aujourd’hui tout ça n’est plus d’actualité, car Maeva vient de se défaire de cette relation.

Pour bien montrer à son ex qu’elle se porte à merveille, elle fait une publication qui le vise directement. Elle écrit sur sa page : « Etre célibataire c’est la meilleure des choses ». L’histoire est donc définitivement terminée, du moins pour la jeune femme. Elle revient sur le marché des célibataires, prête à faire chavirer le cœur de ces messieurs. Qui sait, le prochain sera peut-être le bon ! Quoi qu’il en soit, l’essentiel c’est qu’elle soit heureuse, célibataire ou en couple.