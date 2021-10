Le Meilleur Pâtissier : Les moqueries dont il fait l’objet blesse profondément le candidat Jérôme… Il prend alors une décision radicale !

C’est malheureux, mais internet est souvent impitoyable, et les critiques de mauvais goût y sont légion. Jérôme, l’un des candidats de l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, en a fait les frais. En raison de sa voix aiguë, les internautes se sont moqués de lui, il a alors pris les choses en main à sa manière…

Jérôme s’était pourtant préparé…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Meilleur Pâtissier (@lmp_m6)

Dans l’émission Le Meilleur Pâtissier, ce sont des personnes lambda qui ont une chose en commun, leur passion pour la pâtisserie. De ce fait, cette compétition regroupe des personnes majeures de tout âge avec pour seul critère, leur talent pour cet art. On ne s’étonne donc pas que les candidats soient complètement hétéroclites, sans aucune distinction sociale ou autre.

Cette année, pour la 10ème saison de l’émission, l’un des candidats, Jérôme, a une particularité qui lui a valu des moqueries sur la toile. L’homme âgé de 46 ans, est un chargé de marketing dans la vie, et il est également un père de famille, avec 2 enfants. Passionné par la pâtisserie, son rêve était de participer à cette émission, mais aussi de faire goûter ses gâteaux aux célèbres jury, Cyril Lignac et Mercotte. Conscient du fait que sa particularité pourrait faire parler, il a brisé la glace lors de sa présentation dans son portrait.

Pour le lancement du programme le 7 octobre 2021, Jérôme avait prévenu : «J’ai une voix un peu particulière, un peu aiguë, ce n’est pas simple à gérer mais ça m’a permis de cultiver une force intérieure et moi, je vis très bien comme ça. Et ceux qui ne sont pas contents, next ! ». Beaucoup d’internautes avaient réagi positivement, saluant le discours du pâtissier amateur. Si Jérôme a cru que les critiques n’allaient plus se porter sur sa particularité, il s’était alors lourdement trompé…

Plus de compte Twitter, plus d’attaques virulentes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme (@jerome.lmp10)

Il y en a toujours pour prouver que tout le monde ne peut pas être bienveillant, surtout sur les réseaux sociaux. Alors que certains ont salué le courage de Jérôme d’aborder le sujet de lui-même, des individus mal intentionnés ont préféré réagir autrement. Le candidat a alors essuyé des moqueries sur sa particularité sur les réseaux sociaux.

Le père de famille, s’il a l’habitude d’être montré du doigt, n’a pas supporté que cette histoire prenne autant d’ampleur. Il a confié dans un entretien qu’après que la 1ère émission ait été diffusée sur M6, il est allé voir la réaction des internautes sur son compte Twitter. Jérôme aurait dû s’abstenir car les commentaires qu’il a vu étaient vraiment cruels. En plus de s’attaquer à sa voix, les internautes s’en sont également pris à son physique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme (@jerome.lmp10)

Face à la violence des attaques, Jérôme profondément blessé a pris la décision radicale de supprimer tout simplement son compte Twitter. Cependant, le pâtissier amateur n’a pas totalement disparu des réseaux sociaux, puisqu’il a toujours son compte Instagram. S’il ne l’a pas supprimé aussi, c’est pour une bonne raison : « …les gens sont pour la plupart bienveillants. Ils me suivent pour mes gâteaux et non pour me critiquer… ». Un bon point pour ses abonnés Insta…