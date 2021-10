Delphine Wespiser : Sa réaction sur les réseaux sociaux après son agression prend une grande ampleur… Elle apaise les choses et reçoit le soutien d’un gendarme !

L’ancienne reine de beauté a été victime d’un vol dans la nuit du 8 au 9 octobre 2021 à Mulhouse. Sur son compte Instagram, elle a poussé un coup de gueule contre la police. Très vite, l’affaire prend d’énormes proportions, et un syndicat lui demande même de présenter des excuses à la police. Ce 11 octobre 2021, Delphine Wespiser revient sur cette histoire, tentant de ramener la balle à terre. D’ailleurs, il semble que tous les policiers n’aient pas mal pris ses propos, et certains se sont d’ailleurs montrés compréhensifs envers la jeune femme au lendemain.

La réaction de Delphine Wespiser après son agression ne fait pas l’unanimité

Les faits se sont déroulés à la sortie d’un hôtel, et on était dans la soirée du vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021. C’est dans une rue que Delphine Wespiser a été agressée, et sa montre d’une valeur de 4000 dollars, volée. Sous le choc, la jeune fille s’est emparée de son compte Instagram. Racontant ce qui venait de lui arriver, elle a demandé pourquoi il n’y avait pas de police. D’après Delphine Wespiser, l’agresseur a été cherché pendant plus d’une heure dans la nuit, sans qu’aucune patrouille n’ait été aperçue.

Ce coup de gueule a eu du mal à passer pour certaines personnes, et même pour certaines instances. C’est ainsi que ce dimanche 10 octobre 2021, Michel Corriaux, le secrétaire régional Grand-Est du syndicat de police Alliance, a fait circuler un communiqué. Pour le syndicat, c’est un délit mineur sans violences et la réaction de Delphine Wespiser a jeté “l’opprobre sur l’ensemble de nos collègues”. Rappelant qu’il y a déjà une équipe chargée de cette affaire, Michel Corriaux a exigé à ce que Delphine Wespiser présente des excuses publiques.

Son respect pour la police

Delphine Wespiser fait partie des chroniqueuses de l’émission Touche pas à mon poste depuis un bon moment. Ce 11 octobre 2021, elle a donné sa version des faits, expliquant son choc face à la situation inédite qu’elle avait vécue. Peu après, s’emparant encore de son compte Instagram, l’ancienne Miss France a souhaité apaiser les tensions. Expliquant sa question « Que fait la police ? » est due à la sensation d’insécurité et au choc, elle a réaffirmé son plus grand respect à « tous les représentants de l’Ordre et de la Sécurité ».

Dans cette tourmente, il semble que certaines personnes aient pour leur part, compris la réaction de celle qui joue Blanche et Rouge dans le jeu Fort Boyard. En effet, ce mardi 12 octobre 2021, toujours sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé un message de soutien qu’elle a reçu de la part d’un gendarme.

Ce dernier disait dans son message que la jeune femme n’a jamais dénigré la police dans son coup de gueule. De plus, il a souligné que Delphine Wespiser semble même assez attachée aux valeurs de cette profession, de part ses interventions, à chaque fois que le sujet est abordé.