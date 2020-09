William et Harry ont une sœur, mais qui est cette femme si discrète !

En fait, on oublie trop souvent que Camilla elle aussi était mariée avant d’épouser Charles. Elle était mariée avec Andrew Parkers- Bowles avec lequel elle avait deux enfants, Laura Parker-Bowles et Tom Parker Bowles. Du fait du mariage de Charles et de Camilla, les deux fils de Charles et Tom et Laura sont devenus frère et sœur par alliance avec les deux fils de Diana. Les enfants de Camilla sont particulièrement discrets et ils évitent autant que faire se peut de se retrouver sous les projecteurs. En fait, si Laura est une jeune maman discrète, son grand frère, Tom Parker-Bowles est un critique gastronomique connu. Il est également l’auteur de plusieurs livres de cuisine et sa mère n’a pas manqué de le féliciter lors de la parution de son dernier ouvrage.

Laura est très discrète dans son coin

La fille de Camilla est une jeune femme très discrète qui reste à l’écart. Elle est aujourd’hui maman de deux enfants. Elle s’occupe de gérer des expositions artistiques. En fait, ses relations avec William et Harry étaient très dures au début. William ne cessait de reprocher à Camilla d’avoir brisé le ménage que formait Charles avec Diana. Bien entendu, Laura ne se laissait pas intimider par l’adolescent et ne manquait pas de dire à Wiliam que c’était son père qui était à l’origine du désastre qui a cassé deux couples et deux familles. Bref les deux adolescents n’y allaient pas de main morte. Il est vrai que le prince William et son petit frère devaient faire face en plus à la mort de leur mère. William et Harry avaient aussi ce conflit de loyauté.

Un conflit de loyauté durant l’adolescence

D’un coté leur père et Camilla, de l’autre coté Diana. Sans doute les jeunes princes avaient-ils l’impression de trahir Diana en copinant avec les enfants de Camilla. C’est fort possible, d’autant plus que leur mère était décédée. C’était d’autant plus difficile pour les deux jeunes garçons. De plus les rumeurs d’assassinat qui avaient couru à propos de la princesse de Galles n’ont pas arrangé les choses. Les conflits entre les adolescents sont ainsi très compréhensibles. Mais ces conflits ont eu du mal à se calmer avec le temps. Aujourd’hui il semble cependant que les tensions se soient apaisées depuis une décennie. En effet, William et Harry savent très bien que leur mère, la princesse Diana aurait bien aimé avoir une fille. Camilla en avait une. Les garçons ont fini par se rapprocher de leur sœur par alliance en partant du principe que la regrettée Diana l’aurait sans doute voulu.

Un rapprochement au fil du temps

Il faut parfois laisser le temps au temps. Et celui-ci, avec la puissance de sa lenteur, sait faire. Avec le temps, les anglais ont fini par accepter Camilla et toujours et encore avec le temps, il devient évident que les deux-là étaient faits l’un pour l’autre. En effet, on dit qu’un couple heureux fini par se ressembler en vieillissant et il est impossible d’en douter. Charles et Camilla se ressemblent.

La fille de Laura demoiselle d’honneur au mariage de Kate et William

Les jeunes gens devenant adultes se sont rapprochés. Finalement les deux princes avaient une sœur par alliance et même un frère par alliance. Si Laura a toujours évité les événement royaux, son mariage en 2006 n’était pas passé inaperçu. En effet, Kate et William se sont, pour la première fois, rendus ensemble lors d’une manifestation officielle à l’occasion du mariage de Laura et de son époux. Quelques années plus tard, la fille de Laura est demoiselle d’honneur lors du mariage de William et de Kate. Aujourd’hui la fratrie recomposée se retrouve régulièrement, pour le plus grand bonheur de leurs enfants respectifs.