Prince William, ce dernier conseil que sa mère, Lady Diana lui avait donné.

Les épouses de William et de Harry sont toujours très remarquées lorsqu’elles sortent ou sont en représentation. Si Meghan a d’avantage l’art d’attirer l’attention de la presse, Kate est plus discrète. Par contre, aucune des jeunes femmes n’est arrivée au stade iconique de Lady Diana, la mère des deux princes. Chaque apparition de Diana déclenchait des émeutes voire des scènes d’hystérie. Elle a été la femme la plus photographiée au monde. Elle éclipsait toutes les stars et tous les jours sa photo faisait de nombreuses couvertures à travers le monde. Celle qu’on appelait la princesse des cœurs, malgré sa très grande beauté était malheureuse en mariage. Son époux, le prince Charles n’avait que faire de son épouse, qui pourtant lui avait donné de magnifiques enfants. Charles n’avait d’yeux que pour Camilla Parker-Bowles, son amour de jeunesse. Charles avait d’ailleurs finit par obtenir le consentement de sa mère, la reine, pour épouser celle pour laquelle il délaissait la somptueuse Diana.

Une éducation la plus normale possible

La princesse de Galle a toujours été une mère exemplaire. Elle a toujours fait son maximum pour protéger ses enfants des intrusions dans leur vie privée. Maintes fois, Lady Diana a été traquée par les paparazzis alors qu’elle était avec ses enfants. Et elle n’hésitait jamais à rappeler qu’elle voulait qu’on respecte ses enfants. Ainsi, lors de vacances au ski, la mère de William et de Charles avait repéré des journalistes. Elle s’était arrêtée et était allée leur expliquer qu’elle souhaitait protéger ses enfants et qu’elle leur demandait d’arrêter de les suivre et de les mitrailler. La maman poule faisait toujours de son mieux pour inculquer des valeurs simples à ses deux fils. Ainsi, elle n’hésitait jamais à les embarquer incognito à la pizzeria ou encore au Mc Doanald, pour qu’ils se sentent comme les autres.

Les explications données aux deux garçons lors de la séparation

La princesse de Galle, au moment de la séparation avec le Prince de Galles avait pris ses enfants à part. Elle leur avait expliqué que dorénavant elle ne vivrait plus avec leur père. Mais qu’elle ne vivrait plus avec eux non plus, du moins sous le même toit. Lors d’une interview, elle avait précisé qu’elle avait simplement dit les choses à ses enfants. Elle leur avait expliqué que bien sûr il y avait la pression médiatique, celle de la cour mais que en fait, il y avait trois personnes dans le mariage qu’elle avait fait avec leur père et que la situation n’était pas tenable.

Le conseil donné à William

Environ deux ans avant sa mort, Lady Di avait pris son fils aîné à part et lui avait dit que s’il trouvait un jour quelqu’un qu’il aimait et qui l’aimait, il devait bien prendre soin d’elle. Elle avait aussi expliqué que cette personne il devrait la protéger et la soutenir envers et contre tout. Elle avait conseillé à son aîné, conseil qu’elle avait aussi sans doute adressé à Harry, de faire attention à la personne qu’il aimerait et de ne pas hésiter à l’imposer. Est-ce ce conseil que le prince William a suivi concernant Kate Middleton ? En effet, celle que la presse anglaise avait fini par appeler » Waity Kathy » ( Kate qui attend) tellement le jeune homme avait attendu avant de l’épouser, bénéficie toujours du soutient indéfectible de son époux. Quoi qu’il se passe, on voit toujours William faire bloc avec son épouse. D’un autre coté, quand on voit comment le prince Harry s’est battu pour imposer la sienne, en allant jusqu’à quitter la royauté pour elle, on peut se dire que le conseil de leur regrettée mère a été entendu et suivi.