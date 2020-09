Un acteur de Harry Potter a fait fortune dans l’immobilier, découvrez son incroyable portefeuille !

Avec la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont devenus mondialement célèbres. Alors qu’ils ont débuté leur carrière jeunes enfants, ils ont grandi de films en films, sous les yeux des spectateurs heureux de voir prendre vie une franchise littéraire qui les passionne. Les deux premiers ont décidé de poursuivre leur carrière dans le cinéma, avec des rôles parfois marquants. L’interprète de Harry Potter a réussi à se défaire de son image en jouant notamment dans le film d’horreur La Dame en Noir ou la loufoquerie Swiss Army Man. La seconde, l’inoubliable Hermione, jouit d’une belle carrière puisqu’on l’aura vu dans Le monde de Charlie, Noé, ou encore le hit planétaire La Belle et la Bête.

Rupert Grint : une carrière effacée

Parmi le trio principal de la saga, Rupert Grint est sans doute celui qui a la carrière la plus effacée de tous. Si on aura pu le voir en 2010 dans la comédie anglaise Petits meurtres à l’anglaise (aux côtés d’Emily Blunt), Into the white (2012) ou Moonwalkers (2015), ces films n’ont pas eu le succès escompté (que ce soit au niveau critique et.ou public).

On pensait le comédien désintéressé par le cinéma après son aventure longue de dix ans dans Harry Potter et il semblerait que nous ayons raison. En effet, une source proche de l’acteur nous a fait une révélation concernant les actuelles activités de Rupert Grint. Si le jeune homme a gagné une jolie somme grâce aux huit films Harry Potter, il aurait réussi à faire fructifier cette somme.

A 32 ans, il a vraisemblablement bien placé son argent et fait de bons investissements puisqu’il se reposerait désormais sur la jolie somme de 28 millions d’euros !

Rupert Grint : une pointe dans l’immobilier

The Sun recueilli le témoignage d’un proche de Rupert Grint qui nous en apprend plus sur la nouvelle vie du comédien : « Rupert est devenu un magnat de l’immobilier et a travaillé sa magie sur la construction de son empire. (…) Son portefeuille vaut environ 24 millions de livres sterling maintenant et il le développe tout le temps. Il a lancé trois entreprises immobilières qui rapportent toutes des sommes incroyables. »

Rupert Grint serait devenu un vrai chef d’entreprise puisqu’il possède plusieurs sociétés, dont Clay 10 Ltd qui serait estimée à plus de 26 millions de dollars (selon le Daily Mail). Féru d’investissements, il a acheté des propriétés à Londres, dans le Hertfordhise et à Luton.

Si sa carrière d’acteur ne semble plus être une priorité pour lui, il assure en tout cas ses arrières et semble désormais totalement à l’abri financièrement. Il a pris du recul sur la saga Harry Potter et l’énorme notoriété qu’il a obtenu grâce à elle. Cependant, il est toujours très proche des autres comédiens. Sur Instagram, il s’est notamment affiché plusieurs fois avec Tom Felton, l’interprète de Drago Malfoy. Ennemis à l’écran, mais amis à la vie.

Son frère d’écran choqué par sa mort

La famille Weasley a fait parler d’elle récemment par le biais de James Phelps qui a fait quelques révélations concernant son rôle à la presse. L’acteur explique qu’il a appris en même temps que les lecteurs du monde entier le sort réservé à Fred dans le dernier volume de Harry Potter, Les reliques de la mort. J.K Rowling a avoué quelque temps après qu’elle regrettait d’avoir tué Fred et que cela avait été très dur pour elle d’écrire les mots décrivant son décès.

Le choc a été le même pour James Phelps, choqué par la mort de son personnage. C’est à ce moment-là qu’il a réalisé à quel point il était attaché à Fred, rôle qu’il incarnait depuis près d’une décennie et qui a très certainement marqué sa carrière, et sa vie.

Une chose est sure, la saga Harry Potter fait toujours rêver les lecteurs et spectateurs du monde entier. Nous en apprendrons certainement encore sur la saga dans les années à venir, et les fans espèrent toujours une réunion entre Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint à l’avenir. Les trois stars sont toujours très bons amis, et les revoir ensemble à l’écran serait un rêve qui devraient réalité pour les adorateurs de la franchise cinématographique.