Daniel Radcliffe (Harry Potter) : en consultation chez un psychologue , les raisons incroyables

Daniel Radcliffe: Ce mardi 12 mai 2020 a été diffusé le 5e Opus de l’apprenti sorcier le plus célèbre du cinéma. En effet, dans Harry Potter et l’ordre du Phénix, Harry Potter et ses comparses Hermione et Ron connaissent les moments les plus sombres depuis le début de leurs aventures. Fini l’insouciance des débuts et de l’apprentissage. Daniel Radcliffe a confié sur les conditions de tournage du 5e volet de la saga. Dans cet épisode, les élèves de Poudlard sont confrontés au retour de Lord Voldemort, le seigneur des ténèbres dont on ne doit pas prononcer le nom.

Précédemment, Harry Potter participait au tournoi des trois sorciers et se retrouvait par inadvertance face à Voldemort. Il s’en sort pour la seconde fois. Ce n’est pas le cas de son allié, Cédric Diggory, un fantôme qui a été tué alors qu’il affrontait Voldemort.

Pour s’imprégner du personnage et coller le plus possible à la réalité, Daniel Radcliffe a fait les choses en grand ! Comme le rapporte le site Allociné, l’acteur britannique, aujourd’hui âgé de 30 ans, est allé jusqu’à consulter un psychologue. Il a ainsi suivi plusieurs séances chez une psychologue pour essayer de comprendre ce que son personnage Harry Potter a bien pu ressentir après les évènements du 4e volet de ses aventures.

Dans Harry Potter et le temple du Phénix, il ressent une certaine culpabilité d’avoir survécu aux attaques après le combat avec Voldemort alors que son ami, Cédric Diggory est mort. Il a ce qu’on appelle le syndrome du survivant. Daniel Radcliffe a même rencontré des personnes atteintes de ce traumatisme afin de rendre son personnage plus crédible.

On peut dire qu’une baguette magique ne suffit pas toujours pour donner le meilleur de soi-même. Et ce n’est pas que pour les tournages qu’il donne tout ! Il faut dire qu’Harry Potter est bien présent même pendant le confinement. Ainsi, après la création d’un site plein de magie pour divertir les fans, plusieurs personnalités se sont ainsi mis à la lecture et ont relaté le premier chapitre de la saga et qui de mieux que celui qui a incarné le petit sorcier sur grand écran pour ouvrir le bal !

L’auteur des aventures d’Harry Potter, J.K Rowling s’est donné pour mission de redonner un peu de magie en cette période un peu morose et difficile. Le 1er avril, elle a lancé « Harry Potter at Home » sur les réseaux sociaux. Un site dédié est alors lancé à l’occasion des 20 ans de la sortie du premier chapitre. La raison est évidente, depuis plus de 20 ans, Poudlard a fait la joie des petits et des grands, des lecteurs de plus en plus nombreux. Il est indéniable que ce chef-d’œuvre continue de traverser les générations.

La crise sanitaire étant quelque peu anxiogène, il paraissait indispensable de proposer un petit peu d’évasion pour faire oublier l’actualité le temps d’une lecture. Diverses activités autour de la thématique seront mises à disposition des internautes telles que des kits d’activité, des quiz, des jeux… de quoi conjurer l’ennui, c’est le cas de le dire !

Ce n’est pas tout ! Car le premier tome d’Harry Potter a été disponible gratuitement sur les plateformes Audible, service d’audiobooks filière d’Amazon. Un cadeau qui a été repensé récemment.

Voir cette publication sur Instagram Hermione, Ron or Hagrid? By @theskimm Une publication partagée par Daniel Radcliffe (@daniel9340) le 12 Mai 2020 à 10 :47 PDT

Les fans ont pu ainsi découvrir Daniel Radcliffe raconté le survivant, le premier chapitre qui ouvre le bal, devant la caméra. La vidéo est visible sur le site « Harry Potter at Home », tandis que les lecteurs pourront découvrir la version audio sur Spotify et Spotify Kids.

D’ici le début de l’été, les 17 chapitres seront disponibles en ligne à raison d’un chapitre par semaine. Dans un teaser présenté pour l’occasion, le moins que l’on puisse dire, c’est que le casting est prestigieux ! On aura le plaisir de voir se prêter au jeu de la lecture, l’actrice Dakota Fanning, l’écrivain et acteur britannique Stephen Fry et David Beckham confortablement installé au coin du feu…

D’autres comédiens qui ont contribué à la saga cinématographique ont aussi accepté de se prêter au jeu de la lecture, comme Claudia Kim (Nagini, dans les Crimes de Grindelwald) et Eddy Redmayne (Norbert dans Les Animaux Fantastiques). L’interprète d’Hermione Granger, dans la version théâtrale d’Harry Potter, Noma Dumenzweni sera également de la partie. Les internautes ne vont pas s’ennuyer avec ces guests !

Daniel Radcliffe, quant à lui, restera à jamais l’éternel Harry Potter. Bien que traumatisé par l’expérience du 4e volet, il confie dans la biographie qui lui est consacré et écrit par Terry Dougherty, qu’interpréter la solitude, la douleur et la colère fut, pour lui un vrai challenge, mais que cela en valait la peine, au final car comme il l’affirmait en 2014 dans les colonnes du Daily Mail, c’était sans doute la meilleure performance de la saga !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Radcliffe (@daniel9340) le 8 Mai 2020 à 5 :46 PDT

Inutile de préciser qu’il y a un autre fait que l’on peut nier. Cela ne doit pas être évident de se voir à l’écran tout gamin et d’imaginer les épreuves bien plus destructrices qu’il a traversé comme son alcoolisme dont il s’est débarrassé définitivement…

Aujourd’hui, le jeune homme a une vie bien remplie. Il est en couple avec l’actrice américaine Erin Dark, qu’il a rencontré en 2012 sur un tournage et vit à New York.

Il a joué au théâtre récemment dans Endgame. Il est également très impliqué dans les associations caritatives. Il soutient notamment le Demelza House Children Hospice situé à Sittingbourne dans le Kent. Cet hôpital traite les enfants atteints de maladies en phase terminale. Il a fait également un don très important à une organisation américaine venant en aide aux jeunes homo qui ont des tendances suicidaires.

L’intérêt pour cette catégorie de personnes s’explique par le fait que l’acteur a toujours vécu avec des homo autour de lui et que les gens pensent qu’il est gay également. Daniel Radcliffe trouve cela amusant et n’y prête pas attention.

Voir cette publication sur Instagram @sharpmagazine Une publication partagée par Daniel Radcliffe (@daniel9340) le 7 Mai 2020 à 5 :40 PDT

Décidément, l’acteur est sur tous les fronts. Ambassadeur depuis 2015, il souhaite sensibiliser l’opinion publique sur la question syrienne. Est-ce qu’il n’envisagerait pas un virage à 380° ? Possible, mais ces fans souhaiteraient le voir sur les écrans prochainement dans un rôle cousu pour lui ! Harry a bien grandi !