Daniel Radcliffe vs J.K Rowling : règlements de comptes après une polémique

J.K Rowling est surtout connue pour son écriture puisqu’elle est à l’origine de la saga Harry Potter. Toutefois, aujourd’hui, elle a plongé au coeur d’une polémique à cause de ses propos concernant la transsexualité. Elle a donc partagé des messages sur Twitter qui ont rapidement fait le tour du Web et Daniel Radcliffe a décidé de lui offrir une réponse assez salée. L’écrivaine s’est alors lancée dans un débat concernant cette transsexualité et ses propos n’ont clairement pas fait l’unanimité.

J.K Rowling estime qu’elle partage une vérité

Impossible de faire l’impasse sur cette polémique puisqu’elle ne cesse de prendre de l’ampleur. J.K Rowling estime que ces relations ne sont pas forcément réelles puisque le sexe n’est pas au rendez-vous. Elle précise qu’elle aime ses personnes, mais elle n’arrive pas à enlever cette idée de son esprit. Il n’en fallait pas plus pour que l’acteur monte au créneau et il a décidé de répondre à celle qui lui a permis notamment de connaître la gloire.

Vous le connaissez sans doute puisqu’il a enfilé le costume d’Harry Potter pendant de longues années .

. Même si aujourd’hui, son actualité cinématographique n’est pas très conséquente, il reste le visage de ce petit sorcier.

Daniel Radcliffe a donc précisé que les femmes transgenres sont en réalité des femmes et il ne cautionne pas toutes les mentions contraires.

Selon lui, cela va à l’encontre de leur dignité, mais également de leur identité. Daniel Radcliffe estime que des associations luttent et il estime qu’elles ont sans doute beaucoup plus d’expertise pour se pencher sur la question ou pour aider ces personnes.

Daniel Radcliffe estime qu’il est désolé

L’acteur qui a partagé son quotidien pendant de nombreuses années alors qu’il était sur le plateau de tournage d’Harry Potter précise qu’il est le meilleur allié de toutes ces personnes transgenres, il tente alors d’être à leur côté et il prouve avec cette réflexion qu’il peut se dresser contre tous ceux qui peuvent atteindre à leur dignité même s’il s’agit de J.K Rowling. Pour terminer, il présente aussi des excuses déguisées notamment si l’expérience des livres a été ternie ou diminuée. Il est donc fortement « désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée ».

JK Rowling sous le feu des critiques après une série de tweets transphobes : "Si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même sexe. Si le sexe n'est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée." pic.twitter.com/juzMin6f4u — H.TAG MEDIA (@HTAG_Media) June 7, 2020

Sur les réseaux sociaux, certains ont tendance à prendre la défense de Daniel Radcliffe et d’autres sont du côté de J.K Rowling. L’acteur de la saga Harry Potter s’offre même une place de choix sur Twitter après ses propos puisqu’il est en Top Tweet. Par contre, l’écrivaine est au coeur de la polémique et elle reçoit de nombreux messages qui critiquent sa façon de pensée notamment pour les personnes transgenres. Il faut noter que les deux personnalités sont très connues grâce à cette saga, il n’est donc pas surprenant que leurs règlements de comptes fassent couler autant d’encre, mais J.K Rowling va-t-elle répondre à Daniel Radcliffe ?