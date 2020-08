Kendall Jenner: son sosie parfait ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux !

Kendall Jenner n’a que 24 ans mais elle connaît un énorme succès. La jeune femme a commencé à se faire connaître grâce à la télé-réalité Keeping Up With the Kardashians. Néanmoins, elle a fait beaucoup de chemin depuis et elle est devenue une icône de la mode et de la beauté.

La starlette pose pour de nombreuses marques et elle enchaîne les défilés de mode avec son amie, Hailey Baldwin. Puis, elle fait surtout rêver ses fans avec ses très belles photos sur Instagram.

Kendall Jenner est plus discrète que sa sœur, Kylie ou que Kim Kardashian. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’avoir un certain succès sur le réseau social. En effet, cette dernière a plus de 136 millions d’abonnés et elle n’hésite pas à s’afficher sensuelle afin de faire le buzz.

Ainsi, sur Instagram, les abonnés peuvent admirer sa plastique de rêve et Kendall a tout pour elle. D’ailleurs, une fan, Sarah, semble tout faire pour la ressembler au point d’être devenue son sosie parfait !

Kendall Jenner a trouvé son sosie !

Sur TikTok et Twitter, Sarah, une fan de Kendall Jenner fait beaucoup parler d’elle depuis quelques jours. En effet, cette dernière a posté plusieurs vidéos et il est clair qu’elle ressemble comme deux gouttes d’eau à la star. Ses proches sont nombreux à avoir remarqué la ressemblance frappante et elle a donc décidé de faire une petite comparaison en vidéo.

« Comme on me le dit tous les jours, j’ai essayé” a t-elle dit. Ainsi, elle a dévoilé de nombreuses photos d’elle et elle les a comparés à des clichés de la sœur de Kylie ainsi que d’Emily Ratajkowski. Le résultat est plutôt bluffant les internautes ont tous réagi.

Les fans de Kendall Jenner sont nombreux à être sous le choc face aux photos de Sarah. En effet, une majorité trouve qu’elle ressemble bien à la star et qu’elle pourrait même être sa sœur jumelle ! « Elles se ressemblent vraiment du haut du visage » a inscrit un internaute sur Twitter. « Elles sont identiques » a dit une autre personne.

Des fans ont même trouvé que Sarah était encore plus jolie que Kendall Jenner. « Je la trouve même plus jolie que Kendall”. Ces compliments ont dû faire plaisir à Sarah, qui pourrait presque voler la vedette à son idole.

Elle est même plus fraîche que kendall ptdr https://t.co/hQ82Ih7ZFd — princessephoenix (@reptilianaelle) August 14, 2020

Un sosie qui divise les fans de Kendall

Pourtant, d’autres internautes ne sont pas convaincus par le sosie de Kendall Jenner. Sur Twitter, la jeune femme divise les fans et certains pensent qu’elle ne lui ressemble pas du tout. Certains trouvent sa transformation ratée et ils la clashent. « Qu’est-ce que tu te compares à Kendall ? Tu ressembles à une Bogdanoff » a écrit un internaute. « Que dalle Jenner » s’est exclamé une autre fan.

Pour autant, Sarah ne se laisse pas démonter par les messages haineux. Elle est persuadée qu’elle ressemble à Kendall Jenner et elle l’assume entièrement. « Inutile de me rabaisser avec vos remarques » a t-elle dit. On se demande bien ce que pense Kendall de son sosie parfait sur les réseaux sociaux…