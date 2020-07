Kendall Jenner magnifique et sensuelle avec une tenue transparente, elle dévoile tout !

Kendall Jenner s’ennuie à mourir en ce moment !

La jeune soeur de Kim Kardashian, qui a seulement 24 ans, passe semble-t-il un très mauvais confinement ! En effet, il y a quelques jours déjà, la belle demoiselle se plaignait ouvertement que son coiffeur attitré lui manquait, sans doute avait-elle peur de plus faire plaisir à ses fans sur Instagram.

Et très soucieuse de son image, ce serait une pure catastrophe pour elle, car sa réputation repose en très grande partie sur son physique et sur sa participation au show familial “L’incroyable famille Kardashian”. Malheureusement pour elle, suite à la crise sanitaire du COVID19, le confinement est toujours d’actualité aux Etats-Unis et la belle jeune femme est donc privée de son coiffeur.

Une situation qui peut paraître anodine pour le commun des mortels, mais il faut savoir que Kendall Jenner et sa coiffeuse entretiennent une relation fusionnelle aux yeux de tous sur les réseaux sociaux : elles s’envoient même des messages pour se dire qu’elles se manquent mutuellement !

Une belle preuve d’amitié, mais qui ne permet pas à Kendall Jenner de régler ses problèmes de coupes de cheveux !

Mais bien heureusement, dans ces moments là, la jeune femme sait comment s’y prendre pour attirer l’attention sur elle. Confinement ou pas, elle sait en effet se faire désirer, et elle compte bien le montrer à toutes et tous ! Et c’est donc dans une nouvelle photo sublime qu’on a pu découvrir Kendall Jenner, dans une tenue transparente et noir qui laisse bien peu de place à l’imagination !

Kendall Jenner s’affiche sur les réseaux sociaux après s’être maquillée !

C’est pendant la nuit que la belle Kendall Jenner a publié une photo qui a une nouvelle fois rendu dingues ces nombreux fans dans le monde. Alors que pendant la nuit en France, la journée a commencé aux Etats-Unis, la soeur de Kim Kardashian devait bien s’ennuyer dans sa chambre ! Dans une publication qu’elle a réalisé, elle écrit qu’elle vient de se maquiller de s’occuper comme elle le peut, mais le plus intéressant reste bien évidemment dans l’image associée !

Sur la photo qu’elle publie, constate que la jeune femme se trouve sur son lit, dans un body noir et transparent, où elle a l’air de s’ennuyer à mourir ! Les fans ont instantanément commenté et liké la publication, obnubilés par la beauté de la jeune femme… et franchement, il y a vraiment de quoi ! Parmi les commentaires, on retrouve bien évidemment sa jeune soeur de 22 ans Kylie Jenner, mais aussi sa soeur plus âgée Khloé Kardashian qui a 35 ans. Dans sa story Instagram, la belle jeune femme a remis ça avec Bella Hadid quelques heures plus tard pour en remettre une couche !

Kendall Jenner en photo avec Bella Hadid, les fans en redemandent !

Cette fois-ci, Kendall Jenner a décidé d’enflammer la toile avec Bella Hadid dans une nouvelle publication dans sa story Instagram. Alors qu’elle s’ennuie encore et toujours, on imagine que comme beaucoup de confinés, la star américaine a décidé de faire le fond des tiroirs pour faire le tri dans ses anciennes photos. Et la photo qu’elle a retrouvé va faire plaisir à sa communauté.

Car en effet, si la jeune femme aime s’afficher en maillot de bain et en body transparent, on la retrouve cette fois-ci en bikini sur la plage avec son ami Bella Hadid, et on imagine qu’il devait faire très chaud ce jour là ! On imagine qu’elles ont dû faire sensation sur la plage et qu’elles ont dû attirer tous les regards sur elles par leur grande beauté. Les deux femmes, qui doivent avoir hâte de se retrouver, devront malheureusement attendre encore bien longtemps avant de pouvoir repartir en vacances toutes les deux à la plage !

En tout cas, nous avons hâte de voir les prochaines photos de Bella Hadid et Kendall Jenner, la soeur de Kim Kardashian, à la plage ou à la piscine en maillot de bain !