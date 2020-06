Sophie Davant : trahisons, humiliations, recours au botox… elle avoue tout !

Si vous regardez la télévision, notamment France 2, vous devez surement connaître Sophie Davant. Elle est en ce moment l’animatrice principale de l’émission « Affaire conclue », notamment aux côtés des acheteurs « stars » Pierre-Jean Chalençon, Julien Cohen et Caroline Margeridon.

Dans Affaire conclue, cinq acheteurs font monter les enchères et proposent des offres pour acheter les objets présentés par les candidats. On peut voir de nombreux biens passer, notamment des objets très particuliers dont certains ont une forte valeur. Au travers d’Affaire Conclue, on se rend compte que beaucoup de particuliers gardent des trésors dans leur grenier ou cave…

Sophie Davant : elle raconte ce qu’elle a enduré pour avoir une si belle carrière

En tous cas, Sophie Davant continue sa belle carrière sur France 2. Pourtant l’animatrice de 57 ans a souffert pour atteindre ce niveau professionnel. C’est le magazine « France matin » qui nous a tout révélé dans un article très détaillé au sujet de l’animatrice. Elle avait également tout noté dans son livre « Tout ce que j’ai appris de moi – Journal d’une quinqua » paru en 2015.

On apprend donc qu’elle a subi de nombreuses trahisons et de très fortes humiliations. Tout cela l’a profondément marquée et Sophie Davant a toujours du mal à accorder sa confiance. La télévision est un monde à part où il faut parfois se confronter à des « requins » pour réussir. Il faut être disposé à encaisser les coups, les critiques et les attaques. Entre les trahisons de ses propres collaborateurs, les médias qui veulent tout savoir et les téléspectateurs à la critique facile sur les réseaux sociaux, Sophie Davant a passé beaucoup de choses sous silence.

Sophie Davant : trahison, humiliation… le monde de la télévision est impitoyable

Dans France Matin, elle explique qu’elle a eu affaire avec des personnalités, hommes comme femmes, qui l’auraient humiliée. N’indiquant pas de noms, elle déclare tout de même avoir été entourée par des « c*nnards ».

Elle continue en disant qu’elle ne donnerait jamais les noms mais que les pires personnes qu’elle ait pu affronter sont des femmes, ou des « c*nnasses » comme elle le dit. « La télé, ce n’est pas le monde des Bisounours ». Alors si vous rêvez d’avoir une carrière médiatisée, sachez qu’il vous faudra passer les coups durs et vous imposer, quelle que soit la situation !

Après avoir dénoncé ses anciens collaborateurs et les trahisons qu’elle a subi, elle a alors abordé un sujet d’actualité : l’apparence dans l’univers de la télévision. Elle avoue qu’il est très compliqué de vieillir dans un secteur où l’image et l’apparence sont le plus importants. La beauté et la jeunesse sont très plébiscités et il ne fait pas bon vieillir à l’écran.

Sophie Davant déclare avoir d’ailleurs eu recours à la médecine esthétique pour effacer les rides et améliorer l’aspect de sa peau. Elle ne se ferme pas à la chirurgie esthétique non plus. Toujours très coquette, cela se voit que l’animatrice fait attention à son apparence.

Sophie Davant : elle affronte les critiques des internautes

Pendant le confinement, elle était confinée dans sa maison normande. Elle a continué à animer Affaire conclue à la maison au travers d’Instagram pour continuer à proposer quelque chose à son public. Malgré tout ses efforts, Sophie Davant est extrêmement critiquée sur les réseaux sociaux. Son collègue et ami Pierre-Jean Chalençon n’avait pas hésité à la défendre.

Elle lui avait dit que les critiques commençaient à la peser et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était si ciblée, contrairement à l’acheteur qui est visiblement adoré. Les internautes lui reprochent d’être froide, arrogante et antipathique… pourtant ce n’est pas la version de Pierre-Jean Chalençon qui dit qu’elle anime parfaitement l’émission. Comme il le précise, elle reste à son rôle et se doit d’être sérieuse pour une émission d’enchères.

En tous cas, Sophie Davant est soulagée de reprendre les tournages de l’émission de France 2. Vous pouvez d’ailleurs la retrouver aujourd’hui à partir de 16h15 sur France 2 !

Elle a pu de nouveau voir toute l’équipe d’Affaire conclue avec qui elle s’entend bien et en qui elle a visiblement confiance.

On sent que les acheteurs et l’animatrice sont proches car ils n’hésitent pas à commenter leurs publications respectives sur Instagram et à se répondre.