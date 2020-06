Affaire conclue : Julien Cohen se fait remballer en direct par une candidate qu’il draguait !

Julien Cohen fait partie des acheteurs de l’émission « Affaire Conclue » sur France 2. Présenté par Sophie Davant, le programme est très suivi par les français. Le principe est simple : cinq acheteurs font monter les enchères et font des offres pour acquérir des biens présentés par les candidats de l’émission.

Affaire Conclue a repris les tournages et diffuse de nouveau des épisodes inédits depuis le 26 mai, ce qui ravit les fans. D’ailleurs, la période de confinement n’a pas retiré l’énergie de l’équipe : tous les protagonistes sont revenus, plus en forme que jamais et plus motivés encore !

Parmi les stars d’Affaire Conclue, Pierre-Jean Chalençon est très appréciée des internautes du fait de sa personnalité exubérante et de son humour à toute épreuve. Julien Cohen est, quant à lui, le charmeur de la bande. Il n’est pas rare qu’il essaie de charmer une candidate pour obtenir ses faveurs. Une nouvelle fois, l’acheteur a essayé de draguer une femme présentant un objet pour le moins spécial : une lampe-vase.

Quand on lui demande son métier, la jeune femme répond qu’elle est cuisinière-pâtissière. Tout de suite, Julien Cohen a réagi en disant qu’il aurait dû se marier avec une cuisinière pâtissière. « Qu’est-ce que j’aime ça moi ! J’aurai dû me marier avec une cuisinière ! » déclare-t-il, tentant une approche. Pierre-Jean Chalençon lui réplique que ce n’est pas trop tard… et la candidate répond du tac au tac « Trop tard ! ».

Caroline Margeridon, amusée par la situation, dit à Julien Cohen que c’était trop tard et qu’elle était surement déjà mariée. La candidate s’explique donc, enfonçant encore un peu plus le clou : « Mais non il part bientôt à la retraite donc bon… ». « Ah très sympathique en plus madame ! » s’offusque l’acheteur aux lunettes bleues. Suite à ces confessions, l’acheteuse de 53 ans ne peut pas s’empêcher de rire. « Elle est géniale ! » dit-elle en rigolant.

Julien Cohen, piqué à vif, essaie de se défendre en disant qu’on peut être à la retraite et être très vigoureux. Il a d’ailleurs fait des confidences en ce sens en 2019 où il disait qu’il avait envie de sa femme tous les jours ! On imagine donc qu’il ne dit pas non à une séance de câlins. En tous cas rien à faire, la cuisinière-pâtissière n’est pas intéressée « « Non mais je passe mon tour ! » conclut-elle sous les rires des autres acheteurs.

Certains pourraient penser que les propos de Julien Cohen pourraient rendre sa femme jalouse mais la candidate a refusé ses avances en direct d’Affaire conclue ! Cela a dû beaucoup faire rire les internautes.

Mais ne vous inquiétez pas, l’acheteur vedette de l’émission de France 2 est totalement amoureux de sa femme. Cela fait 20 ans qu’il est avec et ils ne sont pas près de se séparer. « A 56 ans, ma femme est toujours autant exceptionnelle, sans Botox et sans aucun lifting. Vous voulez connaître le secret de ma réussite ? C’est ma femme. (…) Quand on fait les choses à deux, on les fait deux fois mieux et deux fois plus vite » avait-il dit en parlant de son épouse, Karine. »

Affaire Conclue : Julien Cohen est la cible de critiques et d’actes racistes horribles…

Avec sa célébrité liée à l’émission Affaire Conclue, Julien Cohen est également la cible d’insultes et même de menaces. Début 2020, il a reçu une enveloppe horrible. Elle ne contenait aucune lettre mais une Etoile de David était dessinée dessus, accompagnée de la phrase suivante : « Je pue le fric à + de 100km ». Des propos choquants et antisémites que Julien Cohen a relayé sur les réseaux sociaux.

Il a expliqué qu’il n’était nullement choqué de recevoir ce genre de courrier mais c’était bien la première fois qu’il n’y avait pas de lettre à l’intérieur et que les insultes étaient directement visibles sur l’enveloppe. Il a donc pointé du doigt les services de La Poste, ne comprenant pas pourquoi l’organisme avait autorisé la remise de ce courrier visiblement antisémite.

Sophie Davant est également la cible des critiques sur les réseaux sociaux. Les fans de l’émission s’en prennent à elle en disant qu’elle était froide, arrogante et antipathique. Ces propos l’ont directement touchée et elle s’était d’ailleurs confiée à son ami Pierre-Jean Chalençon. Ce dernier n’avait pas manqué de défendre l’animatrice en expliquant qu’elle faisait très bien son travail et que c’était une bonne personne.