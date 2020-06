Sophie Davant : un vendeur fait un tour de magie et elle le rembarre en direct ! Moment de gêne sur le plateau…

Affaire conclue revient tous les jours sur France 2 à partir de 16h15. Les fans de l’émission attendent ce rendez-vous avec impatience pour savoir quels objets farfelus vont être proposés à la vente. Avec le coronavirus, le programme TV a dû stopper les tournages et les téléspectateurs ont pu retrouver Sophie Davant depuis chez elle, avec Affaire conclue à la maison.

Avec le coronavirus, les chaînes de télévision se sont adaptées

L’émission transitoire n’a pas rencontré un succès fou mais ce n’est pas la seule. Cyril Hanouna a également tenté de faire la même chose en inventant Ce soir chez Baba. Devant le peu de succès, il a arrêté et tourne désormais C que du kif, un TPMP sans public, sans invité sur le plateau et où chaque chroniqueur est debout devant un pupitre.

Les chaînes de télévision ont malheureusement dû s’adapter pour recommencer les tournages… Mais Affaire conclue s’en est bien sorti et Sophie Davant a pu retrouver le chemin des plateaux après le déconfinement. Elle a ainsi retrouvé avec joie ses collaborateurs et amis : Pierre-Jean Chalençon, Caroline Margeridon ou encore Julien Cohen.

Sophie Davant (Affaire conclue) : de nombreux fans de l’émission ne l’aiment pas

Depuis, France 2 propose de nouveaux des épisodes inédits d’Affaire Conclue tous les après-midi. Cela a été très bien accueilli par les fans, ravis de revoir leur émission préférée. Mais Sophie Davant ne fait pas l’unanimité chez les internautes.

En effet, ils sont nombreux à ne pas l’aimer pour plusieurs raisons :

Elle serait arrogante

L’animatrice donnerait trop son avis sur plein de sujets

Elle serait antipathique et pas agréable à l’écran

Un internaute l’a critiquée sur son physique en la traitant de « sac d’os »

Pierre-Jean Chalençon était déjà intervenu pour la défendre. Il estime qu’elle fait très bien son travail et que c’est une femme très bien. Sophie Davant est d’ailleurs très touchée par toutes ces critiques et elle a assez. Elle ne comprend pas pourquoi les gens s’en prennent autant à elle.

Sophie Davant (Affaire conclue) : en plein direct, elle rembarre un candidat…

Malheureusement, elle a tendu le bâton pour se faire battre ce lundi 15 juin… Les internautes vont surement parler de cette histoire ! Sur France 2, les téléspectateurs pouvaient voir un nouvel épisode d’Affaire Conclue. C’est Jean, un candidat déjà connu par ceux qui regardent tous les épisodes car il a vendu un billet de 5 francs, qui souhaitait vendre un objet.

Âgé de 67 ans, il voulait se séparer d’une balance à bascule mais a d’abord voulu montrer son nouveau talent à l’animatrice. Il lui a demandé de faire un tour de magie en direct car il s’est spécialisé dans l’illusion. Le retraité a donc tenté un tour de magie classique où il faut deviner la carte que le spectateur tire.

Pas très enthousiaste, Sophie Davant a choisi une carte entre la dame de trèfle, de pique, de carreau et de cœur. Elle a donc pris la dame de carreau. « On n’en a pas parlé avant, vous êtes témoins » a déclaré Jean devant les membres de l’équipe. Finalement, il a réussi son tour de magie et il a donc tiré la bonne carte ! L’animatrice n’a pas trouvé ça drôle du tout et le regarde avec un air agacé…

Sophie Davant devant le tour de magie de Jean : un grand moment de gêne

Comme elle n’a pas montré d’enthousiasme et ne l’a pas au moins félicité, il a tenté un peu d’humour en expliquant que les gens applaudissaient en général. Contre toute attente, Sophie Davant ne s’est pas excusée et elle a campé sur ses positions.

Elle en a même rajouté une couche ! « Mais c’est toujours agaçant ce genre de chose » a-t-elle dit à Jean. Un grand moment de gêne et d’humiliation en direct… Mais le retraité ne s’est pas laissé faire car il ne voit pas les choses de cette façon. Il a ainsi donné son avis en disant que c’était fait pour distraire.

Cependant, l’animatrice de France 2 n’a pas souhaité continuer sur ce terrain. Elle a directement changé de sujet, visiblement ravie de pouvoir enfin passer à la vente. Une chose est certaine : le pauvre Jean se rappellera de ce moment pendant toute sa vie. S’il revient une troisième fois dans Affaire Conclue, il ne retentera pas le tour de magie devant Sophie Davant… Cette histoire ne redorera pas son image sur les réseaux sociaux en tous cas.