Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle se fait violemment clasher sur les réseaux sociaux et répond en public !

Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle se fait insulter sur Instagram !

C’est encore une fois sur les réseau social Instagram qu’on a pu entendre parler une nouvelle fois de Sophie Davant. L’animatrice phare de France 2 que l’on retrouve tous les jours dans Affaire Conclue est effectivement très suivie. Elle partage sur le réseau social les coulisses de son émission, ses joies, mais aussi ses peines. Récemment, on a notamment pu la voir tacler sa coiffeuse dans sa story sur Instagram. La raison principale ?

Et bien sur le tournage de l’émission Affaire Conclue, les gestes barrières sont bien évidemment de rigueur, et Sophie Davant de les a pas oublié. En revanche, cela ne semble pas être le cas de sa coiffeuse. En effet, cette dernière ne porte son masque que d’une oreille alors qu’elle est en train de parler à sa collègue de l’émission très proche !

La séquence, qui a choqué plus d’un internaute, a fait sensation dans sa story sur Instagram. Bien que Sophie Davant demande à sa collègue si c’est une nouvelle façon de porter le masque sur le ton de la plaisanterie, elle va lui demander de le porter comme il faut pour la lutte contre la crise sanitaire du coronavirus. Et contre toute attente, sa coiffeuse va bel et bien s’exécuter et porter le masque comme il se doit, dans une photo que l’on peut voir ensuite dans sa story. Dans une autre photo que l’on a pu voir sur Instagram, on peut cette fois-ci voir Sophie Davant en compagnie de sa fille Valentine. Et sur ce cliché, pris juste après le déconfinement, on peut voir que la mère et la fille sont tout simplement resplendissantes et d’ailleurs très heureuses d’être ensemble.

Un beau moment de famille émouvant qui avait plu aux internautes, d’autant plus que Sophie Davant s’était confié par le passé sur les difficultés de sa fille Valentine à vivre le divorce douloureux de ses parents, Sophie Davant et le journaliste Pierre Sled, qui officiait également sur France Télévisions pendant de très nombreuses années. Sur ce cliché, on voit que les deux femmes semblent très heureuses, et que tout cela est bel et bien de l’histoire ancienne maintenant. Mais malgré tout, une photo publiée par Sophie Davant s’est vue par une remarque glaçante d’un internaute…

Ce n’est pas la première fois que la silhouette de Sophie Davant se fait critiquer sur les réseaux sociaux. En effet, il faut dire que l’animatrice star de France 2 est plutôt mince, mais de là à dire qu’elle est trop maigre, il y a un cap ! Pourtant, c’est bien ce qui lui est reproché dans le cliché qu’elle a partagé où elle se trouve avec Catherine Lara et sa femme Samantha.

Alors qu’on retrouve les trois femmes dans un cliché en noir et blanc superbe, on voit qu’elles semblent toutes heureuses de se retrouver sur ce cliché plein d’émotion. En revanche, ce n’est pas l’avis de tout le monde puisqu’un internaute va tout simplement la traiter de “sac d’os” dans les commentaires ! Une remarque très méchante qui vise le physique de l’animatrice Sophie Davant, et qui pourrait déplaire à certains qui se sentiraient déstabilisés. Mais il en faut plus pour Sophie Davant qui ne s’est pas laissée faire !

En effet, elle a choisi de répondre à ce commentaire qui l’attaque, et ce par la plus belle des manières. Elle n’a pas choisi d’écrire une longue réponse à cette remarque complètement déplacée, mais plutôt de faire une réponse très courte. Sophie Davant a donc tout simplement répondu “Merci” à ce détracteur qui est venu polluer sa publication sur Instagram. On se doute bien que la photo a été appréciée par le reste de sa communauté, puisqu’elle compte à cette heure-ci plusieurs milliers de like et de nombreux commentaires très élogieux !