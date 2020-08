Maeva Ghennam en froid avec Paga depuis qu’il sort avec Océane El Himer ? On vous dit tout

Océane El Himer a fait une entrée fracassante dans la famille des Marseillais, mais pas sûr qu’elle si soit particulièrement bien prise pour être intégrée. On sait que les candidats sont tous unis, amis, et disent former une vraie famille. Cet aspect sectaire empêche parfois les nouveaux participants de trouver une place.

Maeva et Greg y sont pourtant brillamment parvenus, eux qui en quelques saisons sont devenus des candidats emblématiques du programme. Ils ont réussi à lier une vraie amitié avec les autres candidats et ont donc prouvé qu’il était tout à fait possible de s’intégrer au sein du groupe bien soudé.

Maeva et Océane : une relation tendue

Océane a intégré le casting des Marseillais pour la saison se déroulant aux Caraïbes. La production avait tout prévu en intégrant de nouvelles candidates, afin que Paga trouve le grand amour. Si le jeune homme connu pour ses nombreuses conquêtes s’est rapproché d’Océane en début d’aventure, il aura finalement craqué pour la jeune Victoria, qui a également séduit le public.

Mais cette relation s’est terminée après le tournage, et cette dernière s’affiche désormais en couple avec Ilan, également connu pour enchaîner les relations amoureuses.

Mais si Océane et Maeva ne sont pas amies, ce n’est pas à cause de Paga, mais plutôt par rapport au rapprochement qu’il y a eu entre la jeune femme et Benjamin Samat, qui était alors en couple avec Alix, une amie proche de Maeva. Impossible pour elle de rester de marbre face à ce rapprochement qu’elle trouve irrespectueux envers son amie. Elle aura même mis en péril son amitié avec Benji en déclarant qu’elle n’hésiterait pas à appeler Alix pour la prévenir.

Des disputes pendant Les Marseillais vs Le reste du monde ?

La suite, on la connait. Alix est arrivée dans l’aventure et a tout appris de l’idylle entre son compagnon et la nouvelle marseillaise. De son côté, Maeva n’a pas changé sa ligne de conduite et s’est mise du côté de son amie, n’hésitant pas à s’en prendre à Océane pour son comportement.

Les deux candidates se sont retrouvées lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde, et Maeva a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’il s’était passé des choses entre elle et les soeurs jumelles (Marine est également de la partie). Elle a cependant décidé de ne rien dévoiler et il faudra attendre le 31 août prochain pour savoir ce qui a pu se passer entre la jeune femme et les deux soeurs.

Maeva en colère contre Paga ?

Durant le tournage du cross, Océane s’est finalement rapprochée de Paga. Mais contrairement à la première fois, cette histoire n’aura pas duré uniquement le temps d’un baiser. Depuis la fin du tournage, les deux candidats sont toujours en couple. Ce qui agace Maeva ? Elle en rigole mais n’a pas hésité à gentiment tacler son ami Greg lors du barbecue organisé par Jessica Thivenin et Thibault Garcia avec tous les marseillais (sauf Océane, qui est pourtant devenue proche de Jessica pendant le tournage).

La jeune femme a filmé son ami Paga et n’a pas hésité à lui faire savoir qu’il avait changé depuis qu’il était en couple avec Océane : « Je suis très énervée contre toi. Je t’aime plus ! Ça y est toi depuis que nanana, tu ne donnes plus l’heure ! Avant tu venais me voir tout le temps et maintenant, ça y est« .

Si Maeva en rigole, on se doute qu’elle pense réellement ce qu’elle dit et c’est pour cela qu’elle n’a pas hésité à le dire à Paga. Si Marine El Himer et Benjamin Samat ne seraient plus en couple aujourd’hui (le couple faisait d’ailleurs polémique) il semblerait que l’histoire entre Paga et Océane fonctionne, à tel point qu’ils passent beaucoup de temps ensemble. Rendez-vous le 30 août prochain pour savoir comment ils se sont rapprochés et comment ils ont finalement décidé de se mettre en couple. Océane parviendra-t-elle à faire oublier son image sulfureuse ? Paga a-t-il enfin trouvé le grand amour ? Tant de questions qui seront répondus dans les semaines à venir.