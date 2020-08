Maeva Ghennam et Carla Moreau : meilleures amies, elles s’offrent un incroyable cadeau

L’émission Les Marseillais a permis à un groupe de candidats qui ne se connaissaient pas de devenir proches. Certains ont trouvé l’amour, d’autres ont noué de belles amitiés et le groupe forme une belle famille depuis des années. En quatre saison des Marseillais vs Le reste du monde, ils se sont imposés pas trois fois face à aux autres candidats, et cela montre à quel point ils sont soudés.

Il y a évidemment de grosses disputes qui éclatent entre eux et les fans du programme savent que certaines relations sont plus fragiles que d’autres et qu’elles évoluent d’une émission à une autre. Mais cette année, après le tournage de la cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde, la relation entre Maeva et Carla semble avoir pris une belle tournure.

Carla soutient Maeva après son élimination

Les deux candidates ont évidemment participé à la cinquième édition du programme culte de W9, elles qui sont des participantes emblématiques. Elles ont donc retrouvé leur équipe des Marseillais et ont participé aux épreuves pour espérer remporter cette saison (cela ferait 4 victoires à une 1).

Mais si la famille est très soudée, cela n’empêche pas à certaines disputes de se faire une jolie place, comme pour celle qui a éclaté entre Carla et Manon lors de la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. L’amitié entre les deux mamans est fragile depuis plusieurs mois et semble s’être brisée depuis ce tournage, puisque Carla aura été éliminée par la suite.

Quelques jours après son élimination, c’est Maeva qui a quitté l’aventure, l’occasion pour la maman de Ruby de réagir et de dire à quel point elle est déçue pour son amie. Elle aurait aimé la voir faire l’aventure dans son entièreté et ne comprend pas pourquoi chaque année ce sont toujours les mêmes qui restent du début à la fin.

Maeva veut être la témoin de Carla à son mariage

Ce soutien mutuel leur a permis de se rapprocher et leur amitié est plus forte que jamais. Preuve de l’importance qu’accorde Maeva à Carla, elle rêve d’être la témoin de mariage de la jolie blonde pour le grand jour où elle dira oui à Kévin Guedj. Sur Snapchat, Maeva n’a pas hésité à prendre à parti les internautes pour leur montrer à quel point elle souhaitait tenir ce rôle pendant la cérémonie.

Un rôle très symbolique qui marquerait un vrai tournant dans leur amitié. Mais en attendant de savoir qui sera le ou la témoin de mariage de Carla, Maeva a expliqué sur Snapchat qu’elles se sont faites toutes deux un magnifique cadeau pour célébrer leur amitié. Et autant vous le dire, ce n’est pas un cadeau que n’importe qui peut s’offrir.

Une rivière de diamants gravée pour les deux amies

Sur Snapchat, Maeva a en effet expliqué qu’elle compte s’offrir avec la maman de Ruby une rivière de diamants, rien que ça ! En quel honneur ? Pour célébrer leur amitié, elles qui feront même une cérémonie dans un magnifique hôtel.

« Avec Carla on est allé se faire un super cadeau. On est allé s’offrir une rivière de diamants. On va faire un gros évènement dans un des plus beaux hôtels de France. Je suis trop contente. Ça va être bientôt. Ça va être cette semaine. Je suis trop contente. Ça prouve notre amitié. C’est magnifique. On s’offre une rivière de diamants et derrière on écrit Maeva et Carla sur les colliers. J’ai trop, trop hâte ».

Une rivière de diamants pour célébrer une amitié, ça reste du jamais vu, même dans le milieu de la télé-réalité. La jeune femme a l’air en tout cas très excitée à l’idée d’offrir ce magnifique présent à son amie (et de s’en faire offrir un, bien sûr) elle qui tease un évènement qui s’annonce grandiose dans un bel endroit. Évidemment, on ne manquera certainement pas rien de la cérémonie qui sera sans aucun doute retransmise en direct sur les réseaux sociaux. On a hâte de voir à quoi ressemblent les colliers qu’elles ont choisi pour célébrer leur belle amitié.