LMvsLemonde5 : Paga donne son avis sur Carla Moreau, seule contre les autres marseillais

Après un mois de diffusion, l’émission Les Marseillais vs Le reste du monde accueille enfin Paga, membre emblématique de la famille des Marseillais. Le jeune homme a pu retrouver ses amis, dont Greg, qui a pleuré en voyant arriver Paga. Il n’a pas hésité à lui dire à quel point il lui avait manqué, mais Paga ne se doutait pas qu’il arrivait au coeur de bien des problèmes, et que sa famille était plus désunie que jamais. S’il a pris le temps de découvrir Angèle, la compagne de Greg, il a également discuté avec les membres de sa famille au sujet des évènements qu’il a raté. Après l’arrivée tendue de Kévin dans un contexte qui l’est tout autant, un vent de fraîcheur semble donc enfin souffler.

Carla seule contre tous : elle est en guerre avec Jessica et Manon

On vous en a déjà parlé sur le site, mais la confrontation violente que vous avez vu dans l’émission entre Jessica et Carla trouve ses origines au nouvel an. Le comportement de Carla envers les parents de Jessica et Thibault a été énormément critiqué, et Jessica se disait encore très en colère contre la maman de Ruby. Elle n’a donc pas hésité à lui dire ce qu’elle pensait dès son arrivée dans la villa. Mais les internautes ont décidé de prendre le parti de la future femme de Kévin. Ils reprochent à Jessica de vouloir faire le buzz, elle qui s’est expliquée en privé avec Manon et qui a préféré le faire devant les caméras avec Carla.

Depuis, la jeune femme vit son aventure et fait tout pour gagner les épreuves (et elle les gagne) pour ne pas être éliminée, puisqu’elle sait que la quasi-totalité de la famille des marseillais votera contre elle. En effet, en marge de sa dispute avec Jessica, les autres candidats ont également dit à Carla qu’ils n’étaient pas amis avec elle. Un sacré revirement de situation pour la jeune femme, qui s’est sentie plus seule que jamais, alors que Maeva (son amie) et Kévin n’avaient pas encore fait leur grande entrée en jeu.

Paga commente cette guerre d’égo

Interrogé par le magazine Télé-Star, Paga a donné son avis sur cette situation. Et l’analyse du jeune homme est pertinente, et surtout sans langue de bois. « Carla, je l’apprécie. Nous nous sommes toujours dit les choses en face. C’est une guerre d’ego entre Jessica, Manon et elle. Qui sera la plus belle ? Qui aura le plus d’argent ? C’est humain. Elles sont toutes les trois mamans. Je n’ai pas trouvé ça cool. Après, elles ont réglé leurs comptes et vont pouvoir avancer ».

Pour autant, Paga ne pense pas que cette dispute poussera Kévin et Carla à quitter l’aventure des Marseillais. C’est ce qu’avait sous-entend le papa de Ruby récemment, lors d’une interview à Melty. Il a expliqué qu’en rentrant du tournage, Carla avait énormément pleuré en lui racontant les histoires. A tel point qu’ils étaient demandés s’il ne valait pas mieux arrêter leur carrière télévisuelle. Mais Paga n’y croit pas une seconde. « Il ne quittera jamais Les Marseillais. Je vous le dis, je vous l’annonce, je vous le signe maintenant ! »

Carla et Kévin plébiscités par les internautes

Les téléspectateurs sont très déçus par les premiers épisodes de cette nouvelle saison. Ils n’ont pas encore été convaincus par le grand retour de Jessica, ils déplorent l’omniprésence de Greg avec des histoires qu’ils connaissent par coeur et regrettent le manque d’engagement de la part des joueurs du reste du monde (Milla et Nikola sont notamment cités) qui passent plus de temps à faire ami-amis avec les marseillais plutôt qu’à gagner des épreuves.

Mais Carla et Kévin sont épargnés par les critiques. Les internautes les trouvent plus matures et posés depuis qu’ils sont parents, et considèrent que les reproches qui leur sont faits sont ridicules. De quoi les convaincre de poursuivre leur aventure télévisuelle, eux qui sont désormais plus aimés que jamais, alors que les téléspectateurs étaient il y a encore peu lassés par leurs histoires de couple.