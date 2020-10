LMvsLemonde5 : Carla est-elle également en guerre avec Victoria ?

Et si la grande star de cette nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde était Carla ? Il semblerait tant elle fait l’actualité depuis la diffusion du premier épisode. Si les arrivées de Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda étaient attendues, tout comme le grand retour de Jessica Thivenin (après quasiment deux ans d’absence), c’est bien Carla Moreau qui est au coeur de toutes les séquences marquantes du programme. Et pourtant, son aventure a été très rude.

Carla Moreau seule contre tous les marseillais

En arrivant dans l’aventure aux côtés de Greg, Victoria et Julien, Carla a eu la désagréable surprise d’apprendre que Jessica Thivenin était en colère contre elle. La maman de Ruby semblait réellement surprise mais a pourtant accueillie la star des marseillais avec enthousiasme lorsque cette dernière a fait sa grande entrée en jeu. Mais quelques heures plus tard, alors que les candidats venaient de découvrir la villa, une énorme dispute a éclaté entre les deux femmes.

La colère de Jessica remonte au nouvel an puisque Carla Moreau aurait eu un comportement décrit comme inacceptable envers les parents de Jessica, et ceux de son mari Thibault. Si la rancoeur de Jessica peut se comprendre, les internautes ont pourtant pris le parti de la future femme de Kévin. Ils pensent en effet que Jessica Thivenin cherche à faire le buzz sur le dos de Carla, alors qu’elle a réglé ses différents avec Manon Marsault en privé.

Surtout, les téléspectateurs ont été surpris par le nouveau tempérament affiché par Carla. Elle ne s’énerve pas, et apparaît très mature. Heureusement pour elle, elle a pu compter sur le soutien de son amie Maeva Ghennam qui est arrivée peu à peu près et qui a bien été la seule à ne pas suivre Jessica. Les autres membres des Marseillais ont en effet tous expliqué qu’il n’aimait pas la jeune femme, et qu’elle faisait partie de leur cercle d’amis car elle était en couple avec Kévin.

Carla et Victoria : une amitié intacte

Victoria fait partie des dernières recrues de la famille des Marseillais. Elle est connue du grand public depuis sa participation aux Marseillais aux Caraïbes, émission dans laquelle elle est sortie avec Paga. Mais cette histoire n’aura duré qu’un temps, et les deux amoureux se sont séparés lorsqu’ils sont rentrés du tournage. Logiquement, la jeune femme a été invitée à participer à la cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde. Malheureusement, Victoria a été la première personne de la famille à être éliminée. Après avoir perdu une épreuve, Maeva et Greg ont dû choisir une personne à faire partir, et ils ont décidé à contre-coeur de se séparer de Victoria.

Cette dernière n’avait pas donné son avis lors de la dispute entre Jessica (qu’elle ne connait pas) et Carla. Elle ne semblait pas suivre les pas de la maman de Maylone et jamais nous ne l’avons vu avoir des griefs envers Carla. Et d’après le dernier message écrit par Carla en story, il semblerait que tout aille pour le mieux entre les deux jeunes candidates. En effet, à l’occasion de l’anniversaire de Victoria, Carla a décidé de lui souhaiter sur Instagram et n’a pas hésité à mettre des coeurs. De quoi nous prouver que leur amitié est intacte.

Victoria sait que Carla n’est pas une méchante fille

L’amie de Victoria, Maissane, qui a participé à ses côtés aux Marseillais aux Caraïbes, expliquait récemment qu’elles avaient trouvé le secret de Carla. Elle en parlait ainsi :

« Elle a un comportement assez particulier. Avec Victoria, on a décelé le secret de Carla. Des fois, elle peut dire des trucs piquants qu’on prend méchamment, mais en fait, c’est de l’humour. Elle a un second degré hyper poussé (…) Tout le monde ne saisit pas son second degré. Mais je n’aime pas que tout le monde se mette sur une seule personne. Si j’avais été là-bas, même si j’aime beaucoup Jess, j’aurais pris le parti de Carla« .

De quoi rassurer les fans, Carla ne s’est pas faite une nouvelle ennemie, bien au contraire !