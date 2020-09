Bientôt la fin de la télé-réalité pour Carla Moreau et Kévin Guedj ? Le jeune homme fait une révélation !

Carla et Kévin se rappelleront de cette dernière saison des Marseillais vs Le reste du monde. Mais pas pour de bonnes raisons. La jeune femme a été mis à l’écart dès le début, elle qui s’est rendue compte qu’aucun de ses camarades ne semblait l’apprécier, exception faite de Maeva Ghennam, qui a prouvé une nouvelle fois sa fidélité en amitié, elle qui n’a pas suivi la masse.

Une aventure compliquée pour Carla Moreau

En arrivant dans l’aventure, Carla apprend avec stupeur que Jessica Thivenin est en colère contre elle. La cause ? Le comportement de la maman de Ruby lors du nouvel an. Elle se serait mal conduite avec les parents de Jessica et les parents de Thibault (des problèmes provoqués par l’argent). Dès l’entrée en jeu de la maman de Maylone, les esprits se sont échauffés. Jessica a directement décidé de s’en prendre à Carla et a haussé le ton, devant tous les autres candidats qui ont décidé de prendre partie pour la star des Marseillais qui fêtait alors son grand retour.

Les internautes n’ont pas suivi le choix des candidats et ont au contraire salué le comportement de Carla. Ils trouvent la candidate bien plus mature depuis qu’elle est maman et la félicitent pour avoir tenu tête à Jessica sans crier ou l’insulter, contrairement à cette dernière qui a même donné un coup de pied à sa camarade de jeu (la scène a été coupée au montage mais on entend les candidats en parler par la suite).

Carla en danger, Kévin la retrouve

Carla Moreau le sait : si les marseillais perdent, elle est en danger. Tous les autres candidats, hormis Maeva, lui ont annoncé qu’ils voteraient contre elle. Pourtant, elle se démène pour prouver qu’elle a sa place et a même remporté une épreuve de maths face à Milla et Océane. Mais rien n’y fait, les marseillais n’ont pas changé d’avis et ne veulent plus partager leur aventure avec elle. Elle semble bien seule et ne peut compter que sur le soutien de Maeva. Fort heureusement pour elle, son équipe a gagné une épreuve collective et son futur mari Kévin a enfin intégré l’aventure. Et le jeune homme se rappellera sans doute longtemps de sa grande entrée.

Alors qu’il arrivait à peine, Julien décide de faire une réunion pour parler des problèmes et Kévin apprend avec stupeur comment les autres marseillais se sont comportés avec la mère de sa fille, et ce qu’ils ont également à lui reprocher. Julien regrette que Kévin et lui deviennent de simples partenaires d’aventures et qu’ils se voient beaucoup moins désormais. Mais Kévin reste étonnamment calme, ne cherche pas la confrontation, et explique simplement que sa vie a logiquement changé depuis la naissance de sa fille.

Les internautes convaincus par Kévin et Carla

Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de critiquer le comportement de tous les marseillais contre Carla et Kévin. Ils comprennent parfaitement les choix du couple et n’en reviennent pas de les voir se faire critiquer juste parce qu’ils passent plus de temps en famille et moins avec leurs amis. Seule Maeva comprend que Carla n’a plus autant de temps à lui accorder et ne semble aucunement en colère.

Mais Kévin, lui, n’a pas apprécié ce début d’aventure et les reproches qui lui ont été faits. Au point où il a réfléchit à arrêter tout simplement la télé-réalité. C’est en tout cas ce qu’il a confié à nos confrères de Télé-Loisirs : « Pour tout vous dire, quand Carla m’a raconté ce qu’il s’était passé, nous en avons discuté, oui ».

De simples discussions qui pourraient aboutir au départ définitif des deux amoureux du milieu télévisuel. Ils semblent en tout cas encore aujourd’hui bien éloignés de leurs anciens amis. Alors qu’ils ont tous décidé de quitter la France pour Dubaï, Carla et Kévin n’ont pas pris la même décision et ne semblent pas prêts à partir vivre dans le désert. Ils ont en tout cas gagné la sympathie du public pour cette saison, eux qui sont généralement habitués à être critiqués. Une jolie consolation.