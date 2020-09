Carla et Kévin dévoilent la date de leur mariage !

Les deux amoureux ont vu le coronavirus changer quelque peu leurs plans de vie, eux qui comptaient partir vivre à Londres (loin de la destination à la mode du côté de leurs camarades, à savoir Dubaï). Le jeune homme, en marge de sa participation aux Marseillais vs Le reste du monde et pour en faire la promotion, a accordé un entretien à Télé Star et il s’est confié sur son mariage à venir avec sa petite-amie et mère de sa fille, Carla Moreau.

Maeva Ghennam rêve d’être la témoin de mariage de Carla

Durant la dernière saison des Marseillais (sous-titrée Aux Caraïbes), Kévin a fait sa grande demande en mariage à Carla – qui n’attendait que ça. Les deux amoureux étaient déjà les heureux parents de la petite Ruby (ils ont participé à l’émission quelques semaines après l’accouchement) et Kévin voulait vraisemblablement marquer le coup. Il a donc organisé un week-end romantique avec sa chère et tendre et lui a fait sa demande à Time Square. Carla a bien évidemment dit oui et, depuis, les internautes attendent de savoir quand les candidats des Marseillais vont enfin célébrer cette cérémonie.

Maeva Ghennam, la grande amie de Carla, n’attend que ça ! Elle s’était même confiée sur Snapchat, aux côtés de la maman de Ruby, quant à son envie d’être la témoin de mariage de la jeune femme. Le mystère reste pour le moment entier, mais Kévin a annoncé cependant qu’ils avaient décidé de se marier en 2021, au moins de mai pour être exact.

Les Marseillais seront-ils invités ?

La question peut sembler surprenante, mais se doit d’être posée. Les fans de l’émission qui suivent Les Marseillais vs Le reste du monde savent que les relations entre le couple et les autres candidats sont très tendues. Carla s’est retrouvée bien seule en début d’aventure avec l’absence de Kévin et Maeva. Suite à sa dispute avec Jessica, les autres candidats ont choisi leur camp et se sont tous mis derrière la maman de Maylone. Ils ont même expliqué que Carla n’était pas une amie pour eux, mais qu’ils la toléraient du fait de sa relation avec Kévin. Des mots intolérables pour Kévin qui s’est récemment confié à Melty.

« Dire ça, ce n’est pas la respecter. Carla les a reçu plusieurs fois à la maison. Je pense qu’ils se voient dans l’émission et qu’ils ne peuvent pas changer et rester sur leur ligne de conduite (…) Ils ne voient pas le mal qu’ils ont pu faire. Après, on en a parlé. Quand on a fini le tournage, Carla m’a tout raconté et elle a pleuré plusieurs fois. Moi j’ai pété un boulon parce que je ne comprenais pas trop. En réalité, j’ai l’impression que c’est faux et que c’était une blague (…) Depuis qu’on a eu un bébé, elle a moins de temps pour ses amis, comme toute les mères de famille« .

On se demande si toutes ces histoires de cet été (le tournage a eu lieu en juillet) sont derrière eux ou non. Mais si ce n’est pas le cas, leur présence au mariage en tant qu’invités pourrait être réellement compromise.

Carla et Kévin plébiscités par les internautes

Si les deux amoureux se sont retrouvés bien seuls face aux reproches (parfois étonnantes voire même peu argumentées) des autres marseillais, ils ont le soutien du public pour eux. Les téléspectateurs apprécient leur maturité et comprennent totalement qu’ils passent la grosse majorité de leur temps en famille, et pas entre amis. Ils trouvent au contraire les autres candidats bien immatures, et les accusent de vouloir faire le buzz en provoquant des disputes. Mais ils sont bien mal tombés puisque Carla et Kévin ne réagissent pas et restent étonnamment calmes.

S’ils sont repartis avec moins d’amis de l’aventure, ils ont au moins gagné la sympathie du public et leur image en ressort considérablement améliorée. Et quand on sait qu’ils sont influenceurs et qu’ils gagnent leur vie grâce au réseau sociaux (et donc grâce à leur image) ce n’est pas une petite chose. On a en tout cas hâte de voir la liste des invités pour ce mariage évènement qui aura lieu en mai 2021.