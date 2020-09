Carla Moreau remercie sa communauté…et tacle Manon Marsault au passage ?

Les aventures de nos amis les marseillais sont marqués par les tensions qui résident au sein de la famille. C’est simple : plus rien ne va plus. L’amitié entre Carla Moreau et Manon Marsault semble appartenir désormais au passé et les deux jeunes femmes n’ont pas hésité à se critiquer sur les réseaux sociaux, avec une certaine violence. En marge de ces altercations, les internautes découvrent également les épisodes de la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde, l’occasion pour eux d’en apprendre plus, et de comprendre au mieux les relations entre les différents candidats.

Carla Moreau : grande gagnante des disputes

La maman de Ruby est habituée à recevoir des critiques de la part des internautes. Pendant plusieurs saisons, ils ont été lassés de ses histoires avec Kévin. Mais les deux amoureux sont désormais rangés, et apparaissent bien plus matures qu’auparavant. C’est sans doute l’adjectif qui a été le plus employé pour qualifier le comportement de Carla, elle qui s’est retrouvée bien seule en début d’aventure.

Elle ne pouvait pas compter sur le soutien de Maeva ou Kévin (qui n’avaient pas encore rejoint le tournage) lorsqu’elle s’est retrouvée face à Jessica, qui n’a pas hésité à entamer une violente dispute au sujet d’une histoire qui remonte à plusieurs mois en arrière. Mais face à la colère et aux insultes de Jessica, Carla est restée calme, et les internautes ont félicité ce tempérament.

Manon Marsault et Carla Moreau : une amitié à enterrer ?

Pendant le tournage, on apprenait que Carla Moreau avait quitté l’aventure alors que Manon Marsault avait mené une campagne pour l’éliminer. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de voir les épisodes dans lesquels la maman de Tiago et Angelina est présente, certaines révélations faites par Julien vont dans ce sens. Le jeune homme a expliqué qu’il mettrait à chaque cérémonie nom de Carla car sa femme lui a demandé de l’éliminer.

Rien ne va plus entre les deux femmes et leur amitié semble définitivement brisée. Sur les réseaux sociaux, Manon accusait même Carla d’être en contact avec des blogueurs dans le but de nuire à sa réputation, et même d’acheter des followers pour créer des rumeurs à son sujet : « Aller faire faire des articles, de créer des faux comptes, de faire monter la boule de neige, tout ça derrière mon dos, j’ai vraiment horreur de ça »

Des accusations que la maman de Ruby a évidemment nié en bloc, elle qui a expliqué n’être en contact avec personne et simplement vivre sa vie de maman et d’influenceuse, en dehors des tournages. Une nouvelle fois, sa réponse a plu aux internautes qui apprécient qu’elle ne rentre pas dans ce jeu malsain.

Carla Moreau remercie ses followers

Sur Instagram, la jeune femme a dépassé la barre symbolique des 3,1 millions d’abonnés, et elle n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui la suivent, la soutiennent, et lui apportent de l’amour chaque jour : « 3.1M. Merci pour tout ça c’est grâce à vous. Communauté en Or » a-t-elle écrit en publication Instagram. Et certains n’ont pas loupé d’y voir un subtile tacle à Manon, elle qui disait qu’elle avait des faux followers.

Mieux encore, certains ont mis les femmes en concurrence et on fait remarquer à la maman de Ruby qu’elle dépassait de plus de 200 000 followers son ancienne amie, ce qui doit passablement l’énerver selon eux. Et Carla risque fort d’en gagner encore si elle poursuit son aventure sur la même lancée. C’est simple, elle ne se laisse pas abattre par les commentaires de sa famille et se bat à fond pour remporter les épreuves (elle a gagné toutes celles auxquelles elle a participé). Et surtout, elle réagit toujours avec maturité aux différents clashs, tout comme Kévin, qui a marqué les internautes dès son entrée de par ses commentaires qui mettent en avant le caractère souvent enfantin et stupide des reproches que peuvent leur faire les marseillais.

Le couple a grandi et la vie de parents leur réussit selon les internautes, eux de les redécouvrir. Cependant, cette dernière aventure les a quelque peu dégoûté de la télé-réalité, au point où ils ont réfléchi à mettre un terme à leur carrière télévisuelle.