LMvsLemonde5 : Carla Moreau désactive ses commentaires Instagram après une photo polémique

En parfaite influenceuse, Carla Moreau ne manque pas de tenir au courant ses fans quant à ses activités quotidiennes. Et alors qu’elle a visité le Zoo de la Barben, elle a décidé de partager un souvenir de cette journée en postant deux photographies sur Instagram où on la découvre en train de poser devant une vitre derrière laquelle se trouve un magnifique tigre blanc.

Malheureusement pour elle, les internautes ont critiqué cette publication. Pourquoi ? Car la société actuelle tolère de moins en moins la souffrance animale, et les zoos sont de plus en plus pointés du doigts du fait de la captivité des animaux. Un débat large, qui manque de nuances, mais dans lequel s’est retrouvé Carla. Et la jeune femme a pris une décision capitale, celle de désactiver les commentaires sur Instagram.

Les internautes en colère contre Carla Moreau

Sur les réseaux sociaux, les polémiques s’enchaînent. Les candidats de télé-réalité le savent très bien. Tout ce qu’ils disent et tout ce qu’ils font peut potentiellement créer une polémique dont ils se seraient bien passés (ou pas d’ailleurs). Mais aujourd’hui, Carla ne semble réellement pas comprendre ce qui lui arrive puisqu’elle a décidé de désactiver les commentaires sous ses publications Instagram, car sans doute frappée par toutes les critiques qu’elle recevait.

Elle est sérieuse avec sa photo du tigre Carla Moreau ? 😠 — Fab🇪🇺 (@Frid45) September 21, 2020

En regardant sur Twitter, on trouve en effet des messages qui ne comprennent pas les dernières photos de Carla avec le tigre. « Elle est sérieuse avec sa photo de tigre Carla Moreau ? » ; « Et bien sûr madame bloque les commentaires ! Quand tu n’as rien à te reprocher tu bloques pas« .

Carla n’a pas publiquement réagit pour le moment et laissera très certainement la polémique mourir à petit feu. De toute façon, en télé-réalité, une polémique est très vite oubliée sitôt comme une nouvelle naît et il ne se passe pas une semaine sans nouveau scandale, plus ou moins justifié.

Une nouvelle Carla Moreau appréciée des internautes

Avant la publication de ces photos polémiques, Carla Moreau faisait pourtant l’unanimité sur Twitter. Alors qu’elle essuie généralement plusieurs critiques à chacune de ses participations à des émissions de télé-réalité, les fans ont été conquis par l’image qu’elle leur donne dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5. Mature et plus posée, elle ne cherche vraisemblablement pas le buzz et est sortie gagnante selon les téléspectateurs de son clash avec Jessica Thivenin.

En effet, sitôt les deux femmes arrivées dans la villa, Jessica a décidé de régler ses comptes devant les caméras avec la maman de Ruby, au sujet d’une histoire qui remonte à sept mois en arrière. Pour les internautes, la stratégie de Jessica est simple : elle a souhaité faire le buzz dès son entrée (et son grand retour) dans l’émission en se servant d’une histoire qu’elle a réglé en interne (et sans caméra) avec d’autres personnes, comme Manon.

Les Marseillais vs Le reste du monde : une saison décevante ?

La saison 5 du cross était tant attendue qu’elle déçoit finalement les fans du programme. L’arrivée de Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda ravit en tout cas les téléspectateurs, qui trouvent jusqu’à présent l’émission très faible. Selon eux, elle est gâchée par l’omniprésence des histoires autour de Greg Yega, qui se ressemblent d’émission en émission. Sa relation avec Angèle et Maeva est mise en avant par la production, mais ne passionne malheureusement personne.

Les internautes veulent voir du jeu, des stratégies, des disputes, et pas seulement des amourettes ou des crises existentielles, surtout quand ils ont droit à ces dernières chaque année. Ils espèrent que le niveau des épisodes remontera mais sont confiants car les cartes semblent être rabattues depuis l’arrivée du couple star des Anges 8, Ricardo et Nehuda. Les premières rumeurs annonçaient qu’ils avaient retourné toute la villa, et cela semble être vrai tant les premiers épisodes les mettant en avant sont prometteurs. Vivement la suite, donc. Quant à Carla, on espère pour elle que son comportement dans l’émission séduira toujours autant les internautes. Cela lui permettrait de faire encore plus vite oublier cette petite polémique qui devrait cependant ne pas faire long feu dans tous les cas.