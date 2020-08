Les marseillais vs Le reste du monde : la nouvelle saison arrivera plus tôt que prévu !

Vous attendez avec impatience la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde ? Vous n’en pouvez plus d’attendre le 7 septembre, date à laquelle l’émission était supposée débuter sur W9 d’après les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez vous rassurer. La nouvelle saison de l’émission culte de W9 reviendra quelques jours avant la rentrée. Dès le 31 août, vous pourrez découvrir les nouveaux épisodes !

Julien Tanti annonce la bonne nouvelle avec une image exclusive

Sur son compte Instagram, Julien Tanti, la star des Marseillais, a annoncé la bonne nouvelle accompagnée d’une photo promotionnelle exclusive. La promotion se lance pour la nouvelle saison et W9 semble tout faire pour qu’elle soit un succès à la hauteur de la précédente, notamment marquée par la confrontation entre Mujdat et Milla Jasmine.

Et le jeune papa nous vend très bien cette prochaine saison en écrivant les mots suivants : « Une aventure explosive qui arrive le lundi 31 août les Frates sur w9 !!! Compétition, amour, problèmes, séparation, réconciliation et éliminations au rdv !!! Vous êtes prêts ? ».

Une bande annonce dévoilée

Une bande annonce a été dévoilée pour présenter tous les candidats qui s’affronteront dans ce nouveau duel, le cinquième ! Ce trailer reprend une vidéo virale faite par des cascadeuses (à laquelle avaient participé certaines actrices dont Margot Robbie) où les protagonistes simulent une bagarre.

On découvre ainsi Julien, Jessica, Benjamin, Maeva, Océane ou encore Marine se jeter dessus tour à tour des vêtements, des valises, de la mousse à raser, des verres ou des coussins.

Aucune image de la saison n’a pour le moment été montrée mais une deuxième bande annonce devrait arriver dans les jours à venir et sera sans doute riche en images exclusives.

Une bande annonce qui mise sur la bagarre

Qu’on ne s’y trompe pas, si W9 a décidé de refaire cette vidéo virale qui simule une bagarre, c’est bien que cette prochaine saison sera très riche en conflits, disputes et autres clashs. D’après les premières informations qui sont parvenues à nos oreilles, les liens vont se rompre entre plusieurs candidats.

On apprenait en effet la fin de l’amitié entre Carla Moreau et Manon Marsault après une dispute lors de la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. En coulisse, Manon aurait tout fait pour éliminer Carla et elle serait parvenue à ses fins. Depuis, elles ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Par la suite, Carla s’était plaint de voir toujours les mêmes candidats faire les aventures dans leur intégralité. Y aurait-il un vrai problème de cohésion du côté des Marseillais ?

Il en est de même pour Victoria et Éloïse, les deux amies qui se sont rencontrées sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes. Victoria aurait fait le choix de la stratégie (et non celui de l’amitié) en décidant d’éliminer Éloïse. La belle blonde a donc quitté l’aventure, suivie par son compagnon Nacca qui aurait décidé de partir avec elle.

Maeva et Greg : l’éternel recommencement ?

Quant à Maeva et Greg, une énorme dispute le concernerait ! Les deux candidats se sont tous les deux mis en couple durant l’aventure. Or, la jeune femme aurait accusé son ex de ne sortir avec Angèle que pour la rendre jalouse. Une grosse confrontation aurait éclaté et plusieurs candidats s’en seraient mêlés, à l’image de Mélanie Da Cruz qui aurait même remis Maeva à sa place.

La jeune femme semble réussir son grand retour télévisuel, elle qui est absente de la télévision depuis quatre ans. Elle retrouvera d’ailleurs pour l’occasion Ricardo et Nehuda, avec lesquels elle a partagé une aventure dans Les Anges de la télé-réalité.

Quant à Mujdat et Milla, les deux amoureux se sont séparés en marge du tournage ! Parviendront-ils à créer un buzz aussi phénoménal que lors de la précédente saison ? Il ne nous reste qu’à attendre encore quelques jours pour en avoir le coeur net. Mais une chose est sûre, cette saison s’annonce tout simplement incroyable et W9 peut déjà se féliciter pour avoir réuni un casting aussi fou. Vivement le 31 août, donc !