Les Marseillais vs Le reste du monde : on connait enfin la date de diffusion !

Le confinement étant passé, le milieu audiovisuel a pu petit à petit se remettre de cette période trouble et entrevoir l’avenir. Du côté de W9, c’est la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde qui a été mise en avant. Durant plusieurs semaines, la production a travaillé sur le casting pour offrir une saison aussi réussie que la précédente, marquée par les (més)aventures de Milla avec Nacca et Mujdat.

Une saison qui s’annonce riche en rebondissements et clashs

De toutes les émissions de télé-réalité, Les Marseillais VS Le reste du monde reste celle qui peut renfermer le plus de clashs potentiels, ne serait-ce que par la présence d’un enjeu de taille : soulever la coupe finale.

Chaque année la famille des Marseillais s’oppose à celle du Reste du monde. Les candidats enchaînent les épreuves collectives (pour gagner un nouveau participant) et individuelles (pour gagner des points). Cela instaure forcément une tension palpable et chaque année les disputes sont nombreuses.

Un casting en or pour cette nouvelle saison !

On peut vous le dire : la production a mis les petits plats dans les grands pour cette nouvelle saison. On apprenait par exemple le retour surprise de Jessica Thivenin. Il s’agit de la première aventure qu’elle fait entièrement depuis l’annonce de sa grossesse et les fans seront contents de retrouver celle qui s’impose comme l’une des candidates préférées des téléspectateurs.

La jeune femme doit en revanche pour participer se séparer de son mari et de son fils, une décision pas évidente pour elle, comme elle l’a confié. Mais elle se dit également très heureuse de retrouver ses amis pour l’aventure, eux qui ne s’attendaient pas forcément à ce qu’elle fasse son grand retour télévisuel.

Mélanie Da Cruz retrouvera Ricardo et Nehuda !

Autre surprise de taille : on apprenait un autre grand retour, celui de Mélanie Da Cruz. La jeune femme découverte dans Secret Story revient en force, elle qui n’a pas fait d’émission depuis quatre ans. Elle retrouvera pour l’occasion un couple dont la présence est également une surprise : Ricardo et Nehuda.

Les deux candidats avaient partagé l’affiche des Anges 8 avec Mélanie. Une saison qui était riche en disputes très (trop) explosives, ce qui avait conduit plus de 2000 internautes à envoyer des plaintes au CSA, qui s’était saisi de l’affaire.

Une diffusion à la rentrée !

D’après le compte Instagram @Wassim.tv, l’émission sera diffusée à partir du 7 septembre 2020. Mais pour les plus impatients, sachez que des premières images seront disponibles avant. Une bande annonce sortira en effet autour du 13 aout, et sera suivie par une deuxième fin aout.

De quoi avoir un aperçu de ce qui nous attend. D’après Jessica Thivenin et les premières informations qui ont fuité, cette saison s’annonce riche en disputes, avec notamment l’ancien couple Maeva et Greg.

Maeva et Greg : des grosses disputes attendues ?

Pour rappel, les anciens amoureux ne se parlent plus depuis des semaines, suite à l’anniversaire de la jeune femme. Pour éviter une dispute dès la cérémonie d’ouverture, la production a demandé à Maeva de finalement rester à l’hôtel. Elle sera finalement rentrée juste après, car gagnée par son équipe.

Et la production avait vu juste puisqu’une énorme dispute aurait éclaté entre elle et Greg. Elle aurait reproché à Greg de se mettre en couple dans l’aventure uniquement pour la rendre jalouse (elle serait elle aussi en couple), ce qui aurait (logiquement) énervé le jeune homme.

Plusieurs candidats seraient intervenus, comme Jessica et Mélanie, et cette dernière aurait réussi à mettre un terme à la confrontation. On reconnait bien là le tempérament explosif de Mélanie, elle dont les coups de gueule faisaient mourir de rire les internautes dans Secret Story.

Il vous faudra attendre quelques semaines avant de découvrir cette nouvelle saison, qu’on espère aussi réussie que la précédente. W9 parviendrait-elle à nouveau à battre des records d’audience ? C’est tout ce qu’on lui souhaite, mais il faudra pour cela beaucoup de buzz. Et on sait très bien que les candidats de télé-réalité en sont largement capables. Alors qui sortira du lot ?