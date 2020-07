Maeva Ghennam absente des Marseillais vs Le reste du monde ? On vous dit tout !

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde va débuter très prochainement. Cette émission de W9 est un devenue une incontournable de la chaîne.

On y voit deux clans s’affronter. D’un côté les Marseillais, ceux que tout le monde connaît et qui forment une famille très soudée. De l’autre, des candidats issus d’autres télé-réalités (de la même chaîne ou non). Les deux équipes doivent s’affronter durant diverses épreuves pour espérer remporter la coupe de la victoire.

Une émission riche en buzz

Cette émission est l’occasion pour les Marseillais de (re)découvrir des candidats emblématiques d’autres émissions de télé-réalité, qu’ils connaissent plus ou moins. Cela permet à la chaîne d’offrir un certain nombre de séquences mémorables, entre clashs, histoires d’amour et confrontations musclées.

La précédente édition avait battu son record historique grâce à Milla Jasmine. Pour rappel, la belle candidate s’était mise en couple avec le beau Nacca (après avoir flirté avec Illan) et les deux amoureux vivaient un début d’idylle sous les yeux des téléspectateurs.

Mais l’arrivée de Mujdat a tout changé, lui qui s’est directement présenté comme le petit-ami de Milla. Les internautes étaient fous devant leur écran, et la phrase « il y a le mec à Milla » prononcée par les autres candidats en le voyant arriver a fait le buzz – au point où Mujdat en a même fait des tee-shirts.

Finalement, Milla a laissé Nacca pour se remettre avec celui qu’elle considérait comme son ex, et s’était longuement expliqué sur Snapchat pour justifier ses actions et son comportement. W9 s’est en tout cas offert un buzz bienvenu et la chaîne avait battu son record d’audience (avant que celui-ci ne soit pas battu par l’arrivée d’Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes).

Greg et Maeva : deux candidats qui s’aiment et se déchirent

La relève de Carla et Kévin est-elle définitivement assurée ? Car si les deux futurs mariés sont désormais heureux en couple et parents de Ruby, les fans se rappellent très bien de leurs multiples disputes dans les saisons précédentes. Mais il semblerait qu’aujourd’hui, ce créneau soit occupé par Maeva et Greg.

Les deux candidats ont beau s’être parfaitement bien intégré dans l’aventure, ils sont encore des petits nouveaux pour les téléspectateurs, face à l’ancienneté de Julien, Paga ou Kévin. Très rapidement, ils sont tombés sous le charme l’un de l’autre. Une histoire d’amour particulièrement conflictuelle est née entre les deux participants, eux qui s’aiment autant qu’ils se déchirent. Pas une saison ne se passe sans grosse dispute, suivie généralement par une belle réconciliation…qui ne dure jamais longtemps cependant.

L’anniversaire de Maeva marque la fin de leur relation

Maeva et Greg ne sont aujourd’hui plus en contact. La jeune femme expliquait qu’elle l’avait bloqué de partout après son anniversaire. Pour rappel, le jeune homme lui a fait un beau cadeau en lui offrant un sac à main Chanel. Elle considère avoir été très reconnaissante, elle qui l’a logiquement remercié avant de lui faire un câlin.

Mais lors de la soirée, Greg n’aurait pas été convaincu par sa reconnaissance, et aurait dit aux participants de la fête « Je lui ai offert un sac Chanel, elle ne s’est même pas remise avec moi« . Un comportement qui n’a pas plu à Maeva, elle qui s’était exprimée en pleurs sur Snapchat, expliquant qu’elle ne voulait plus être en contact avec lui : « Greg m’offre le sac Chanel, je le remercie je fais un câlin… et il me dit quoi ? T’as pas été reconnaissante pour ton cadeau (…) Son sac, qu’il se le mette dans ses fesses !« .

Maeva écartée à cause de cette dernière dispute ?

Un changement de dernière minute semble avoir été opéré chez la production des Marseillais vs le reste du monde. D’après @Wassim.tv, Maeva ne participera pas à la cérémonie d’ouverture et se trouve encore à l’hôtel. Elle aurait été remplacée par Victoria, l’ex de Paga.

La production aurait en effet peur que Maeva et Greg se disputent lors de leurs retrouvailles qui auraient du avoir lieu lors de la cérémonie d’ouverture, durant laquelle est présentée l’équipe du reste du monde. Pour que ce moment ne soit pas gâché, il aurait alors été décidé que la candidate n’intègre pas directement l’aventure.

Mais que ses fans se rassurent, elle retrouvera certainement très vite ses collègues Marseillais par la suite.