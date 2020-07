Jessica Thivenin va-t-elle quitter Les Marseillais vs Le reste du monde par manque de son fils ? Elle fait des révélations !

Avec sa grossesse, les fans de Jessica Thivenin se demandait si leur candidate favorite allait revenir prochainement à la télévision. Si elle est très présente sur les réseaux sociaux et anime en quelque sorte sa propre télé-réalité via son téléphone portable, les internautes souhaitaient cependant la voir à nouveau dans une émission, interagir avec d’autres candidats.

C’était sans compter sur les complications de sa grossesse et de son accouchement, couplées à l’état de santé fragile de son fils. Impossible pour la jeune femme de faire comme Manon ou Carla, qui ont pris l’avion avec leur enfant quelques semaines après l’accouchement. Elle souhaite rester au plus proche de son fils.

Un retour à la télévision gardé secret

Mais que les fans de Jessica se rassurent : la belle est enfin de retour. Si elle a déjà été aperçue dans la précédente saison des Marseillais (les candidats se sont rendus à Dubaï pour rencontrer Maylone et voir leurs amis), sa présence n’aura été que de courte durée. Cette année, elle débute l’aventure dans Les Marseillais vs Le reste du monde.

Et Jessica Thivenin sait garder un secret lorsqu’elle le souhaite. On se rappelle tous de l’annonce surprise de sa grossesse. Contrairement à Carla ou Nabilla, aucune information n’a fuité et aucune rumeur ne circulait, elle avait parfaitement réussi à conserver le secret.

C’est le cas également cette année. La jeune femme souhaitait en effet surprendre ses amis, raison pour laquelle elle n’a pas communiqué sur son grand retour télévisuel.

Jessica heureuse mais en manque de Maylone

Lors de son deuxième jour de tournage, Jessica s’était armée de son téléphone pour faire un petit compte rendu à ses fans, et leur expliquer qu’elle n’avait pas souhaité leur dire pour sa participation afin de conserver cet effet de surprise.

Elle confiait également que son fils lui manquait beaucoup, mais qu’elle était rassurée de savoir qu’il se trouvait avec son père et sa famille, et qu’ils n’étaient pas loin du lieu de tournage. Sans spoiler l’aventure que vous pourrez prochainement découvrir, elle a raconté qu’elle s’était déjà retrouvée au coeur de disputes.

On sait notamment qu’un gros clash a éclaté entre Maeva et Greg, les deux étant en couple avec deux nouveaux participants. D’après les premières rumeurs, Mélanie Da Cruz – qui marque aussi son grand retour à la télévision après quatre ans d’absence – aurait remis à sa place la brune incendiaire.

Jessica va-t-elle quitter l’aventure rapidement ?

En cette nouvelle journée de tournage, Jessica Thivenin a pu récupérer son téléphone portable pour parler à ses abonnés. Elle s’est notamment confiée sur son état, loin de son fils, et comment elle le vit. Vous pouvez vous rassurer : elle ne compte pas quitter l’aventure, malgré le manque de Maylone.

« Je pense tout le temps à mon bébé, je me languis de voir mon fils, il me manque terriblement. J’ai pas l’habitude de me séparer de lui, j’ai toujours été collé. Mon fils, c’est mon fils, j’ai du mal à le laisser. Mais c’est vrai que le fait d’être occupé, d’avoir plein d’histoires, plein de problèmes, d’activités, de battles, ça occupe le cerveau donc ça va. Je suis pas en dépression. Mais mon mari et mon fils me manquent terrible mais l’aventure continue. Je suis toujours là et il se passe plein de choses« .

Des paroles qui donnent encore plus envie de découvrir cette saison qui s’annonce riche en nombreux rebondissements. W9 espère frapper encore un grand coup. On se rappelle du gros buzz autour de Milla Jasmine et Mujdat dans la précédente saison du programme, la chaîne espère sans doute pouvoir se surpasser une nouvelle fois.

On ne manquera pas de vous tenir au courant des nouveautés de cette saison, mais sachez en tout cas que la production avait bien fait de mettre de côté Maeva lors de la soirée d’ouverture, par crainte de voir une dispute entre Greg et elle éclater. L’ambiance entre les deux anciens amoureux a l’air électrique, eux qui ne se parlent plus depuis plus d’un mois, suite à l’anniversaire de la jeune femme.