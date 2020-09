Carla Moreau (Les Marseillais) : Elle a de plus en plus de mal à accepter ces complexes !

Alors que certaines femmes parviennent très bien à perdre leurs kilos de grossesse, à l’image de le jolie Nabilla, d’autres en revanche ont toutes les peines du monde à retrouver leur ancien corps.

Cette problématique a l’air de concerner de près la candidate des « Marseillais », Carla Moreau, particulièrement triste lorsqu’elle aborde le sujet de perdre du poids.

Carla Moreau pleure son ancien corps

Même les starlettes de télé-réalité peuvent avoir des complexes, et ce n’est pas Carla Moreau qui va dire le contraire. En effet, depuis le 1er octobre dernier, jour où elle a donné naissance à sa fille Ruby, la candidate des « Marseillais » est obsédée par son poids. Durant sa grossesse, et comme la majorité des jeunes mamans, la jolie blonde a pris 15 kilos selon ses dires, ce qui ne manque pas de profondément l’attrister. Bien décidé à en finir avec la déprime, la jeune femme a pris une décision radicale, en décidant de faire un régime.

« Je vais essayer de faire un vrai régime à partir de demain. Même ce soir d’ailleurs. Fini les desserts. J’ai décidé de faire attention à tout ce que je vais manger, parce que ça me pèse, même si j’ai bien perdu depuis l’accouchement. Je n’ai pas retrouvé mon poids d’avant-grossesse et ça me pèse beaucoup. D’ailleurs, je me suis mise à pleurer, ça me fait trop mal. »



Visiblement déprimée, Carla Moreau a confié que le confinement n’arrangeait pas son état d’esprit. Confiante sur la suite, elle précise que son chéri, Kevin Guedj, va l’aider à faire du sport une heure par jour. Derrière cette motivation à toute épreuve se cache en réalité l’envie de perdre au moins 10 kilos avant son mariage, qui doit avoir lieu si tout se passe bien à la fin de l’année. On espère donc que la jolie marseillaise parviendra à ses fins.

Le mariage de Carla Moreau et Kevin Guedj remis en question ?

Alors que les mariages de ces dernières semaines ont été annulés sur tout le territoire français, à cause de l’épidémie de coronavirus, Carla Moreau et Kevin Guedj sont plus inquiets que jamais concernant le leur, qui pourrait suivre le même chemin selon l’évolution de la situation dans l’Hexagone.

Dans une récente story sur Snapchat, la jolie blonde précise que même si ce dernier doit avoir lieu relativement tard dans l’année, ils vont quand même devoir y réfléchir si à la fin de l’été l’épidémie ne s’est pas calmée .

. La jeune femme de 23 ans confie également qu’elle n’a pas envie de se marier dans l’angoisse, puisque cette crise sanitaire l’inquiète énormément.

Se voulant rassurante, elle relativise tout de même le possible report de son mariage, consciente que ce ne sera qu’une parenthèse dans leur vie, et qu’il vaut mieux être en bonne santé et protégé. On lui souhaite en tout cas que tout cela s’achève rapidement, afin qu’elle puisse reprendre une vie normale, et nous aussi par la même occasion !