Carla Moreau pose avec un masque : les internautes se moquent d’elle

Les candidats de télé-réalité le savent, lorsqu’ils participent à un programme, ils se mettent à nu et risquent d’être massivement critiqués sur les réseaux sociaux. On ne compte plus les candidats qui ont subi de gros bad buzz, de Benjamin Samat (du fait de sa tromperie dans Les Marseillais aux Caraïbes) à Kim Glow (ses propos sur la Tunisie et la covid-19) en passant par Ricardo Pinto (accusé d’être violent par les internautes).

Et parfois (souvent, même) les critiques concernent le physique des candidats. Cela peut concernant leur corps, leur visage (elles sont généralement attaquées sur leur chirurgie esthétique) ou leur style vestimentaire. Carla en a fait les frais aujourd’hui avec deux photographies qu’elle a posté sur Instagram.

Une tenue moquée sur les réseaux sociaux

La jeune maman au trois millions d’abonnés a posté deux photos où elle porte la même tenue, si ce n’est que sur la deuxième, elle porte un masque accordé à la robe. Or, ni l’un ni l’autre n’a convaincu les internautes qui l’ont fait savoir.

Un commentaire en particulier a été massivement aimé par les autres utilisateurs du réseau social. Une internaute écrit en effet les mots suivants : « C’est quoi cette tenue , puis il faut passer un coup de fer à repasser« . Et ce n’est pas tout, une autre partage cette idée : « Vêtement froissés = 0 classe. Désolée« .

Le masque n’a également pas plu. Outre le fait qu’il soit accordé à la tenue (ce qui visiblement n’a pas convaincu grand monde), les internautes le trouvent trop grand, certains ironisant sur le fait « qu’il est plus grand qu’elle« .

Une bonne action à l’origine de cette photo

Pourtant, Carla Moreau joue son rôle d’influenceuse comme il se doit en invitant les utilisateurs d’Instagram a porté un masque. La question autour du masque est évidemment d’actualité. Le Gouvernement français, face à de nombreux de nouveaux cas de contamination à la covid-19, a décidé de le rendre obligatoire dans tous les endroits publics fermés.

Dans certaines villes, le masque est également obligatoire dans certaines rues et certains quais. Le problème, c’est que beaucoup de personnes pense que l’épidémie de coronavirus est dernière nous alors que le virus circule toujours activement sur notre territoire.

De ce fait, les célébrités et autres influenceurs usent de leur notoriété pour rappeler que le port du masque est indispensable pour se protéger et protéger les autres. Certains vont plus loin, à l’image d’Alyssa Milano qui a confié avoir été infectée par la covid-19. Elle raconte avoir cru mourir tant les symptômes étaient intenses et demandent à tous ses abonnés de ne pas oublier de porter un masque.

Carla Moreau de retour à la rentrée sur W9

La maman de Ruby sera en tout cas quoiqu’il arrive de retour sur W9 dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Mais l’aventure n’aurait pas été de tout repos pour elle. Certaines sources racontent qu’elle se serait mise une bonne partie de la villa à dos (c’est le blogueur Aqababe qui a été le premier à relever l’information).

Pire encore, son amitié avec Manon Marsault appartiendrait désormais au passé. Une grosse dispute aurait éclaté entre les deux mamans durant la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. Manon aurait alors tout fait pour que Carla soit écartée du jeu et serait parvenue à ses fins puisque Carla a été éliminée quelques jours plus tard (certaines rumeurs disent qu’elle a elle-même décidée de quitter l’aventure, mais cela reste peu probable).

Si elle est toujours très proche de Maea Ghennam (cette dernière espère d’ailleurs être sa témoin à son mariage à venir avec Kévin Guedj), il semblerait qu’elle se soit éloignée de plusieurs autres candidats des Marseillais.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la diffusion, à partir du 3 août prochain, pour savoir exactement les raisons de telles disputes. Alors Carla et Manon, est-ce vraiment la fin ? Difficile à dire tant ce n’est pas la première fois qu’elles se disputent. Mais sachez qu’elles ne suivent plus sur les réseaux sociaux depuis le tournage de l’émission.