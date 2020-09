Anniversaire de Kévin Guedj : Maeva présente, Greg n’a pas eu l’autorisation d’y aller !

Kévin Guedj a récemment fêté son 31ème anniversaire. Bien entouré, le jeune homme l’a évidemment fêté aux côtés de sa future femme – ils comptent se dire oui en mai 2021 – Carla Moreau. Maeva Ghennam, évidemment présente, a partagé une jolie photo accompagnée d’un beau message, tandis que nous apprenons que Greg Yega n’aurait pas eu le droit de s’y rendre. On vous explique tout ci-dessous.

Maeva Ghennam : fidèle amie de Kévin et Carla

Dans la cinquième édition des Marseillais vs Le reste du monde, nous avons découvert une Carla esseulée, critiquée de toute part par ses camarades d’aventure qui lui disent droit dans les yeux ne pas la considérer comme une amie. Des mots durs pour la jeune femme qui sont arrivés juste après une confrontation musclée entre elle et Jessica Thivenin, qui fêtait pour l’occasion son grand retour dans une émission de télé-réalité. Si aujourd’hui la jeune femme peut se réjouir de voir les téléspectateurs et internautes prendre son parti, eux qui la trouvent plus mature et posée, sur le moment, c’était très dur pour elle.

Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Maeva Ghennam, indéfectible. La jeune candidate n’a pas hésité à défendre son amie, prendre son parti, et tout faire pour qu’elle ne soit pas éliminée par ses camarades d’aventure. Mais cela n’a pas empêché à l’aventure de Carla d’être très dure. Récemment, Kévin a confié qu’il avait pété un câble lorsqu’il a appris le comportement des autres candidats envers sa future femme. A tel point qu’ils ont discuté d’arrêter définitivement leur carrière télévisuelle.

Maeva partage un joli message d’amitié

Carla et Maeva étant de grandes amies, la jeune marseillaise est donc très proche du futur époux de son amie. Il est donc tout à fait logique qu’elle ait été invitée à célébrer le 31ème anniversaire de ce dernier. Et la jeune femme a vraisemblablement passé une très bonne soirée. Elle a partagé une photo où on l’a découvre tout sourire avec ses amis et, pour enfoncer le clou, elle a écrit un joli texte pour célébrer leur amitié.

« On dit que les amis sont la famille qu’on choisit et eux, je les ai choisi. Il manque que Jéjé et il y a mes amis que j’aime le plus. Encore joyeux anniversaire @kevinguedj ».

Une belle déclaration qui montre à quel point les candidats sont proches. Et bien que la jeune femme ait eu des différents avec les autres marseillais (surtout à cause de leur comportement envers Carla), elle est également toujours amis avec eux puisqu’elle s’est envolée à Dubaï pour les retrouver, et passer quelques jours de vacances.

Greg Yega interdit d’anniversaire…à cause de Maeva ?

S’il y en a un qui manque à l’appel, c’est Greg Yega, l’ex de Maeva. Dans les récents épisodes dévoilés par W9, on découvrait une dispute entre Greg et Kévin, mais tout cela est désormais derrière eux et les deux candidats sont toujours aussi amis. Pourtant, Greg a manqué l’anniversaire. Pourquoi ? Il n’aurait pas eu le droit d’y aller, comme il l’explique aux côtés de Kévin :

« J’étais pas à son anniversaire » commence Greg avant que Kévin ne dise « Et non, il avait pas le droit« . Loin de nier, Greg confirme ses propos avant de changer de sujet pour demander l’âge de son ami. Angèle a-t-elle quelque chose à voir derrière tout ça ? Quand on voit les épisodes des Marseillais vs Le reste du monde, on se doute que la jeune femme ne souhaite pas voir son compagnon passer la soirée avec son ex. Ou alors s’agit-il d’une décision de Carla et Kévin. Ils auraient très bien pu demander au jeune homme de ne pas venir pour ne pas risquer une dispute avec Maeva.

Nous ne pouvons faire que des hypothèses puisque nous ignorons qui a interdit à Greg de venir. Dans tous les cas, tout va bien entre les deux jeunes hommes qui se sont affichés complices et proches sur les réseaux sociaux. Les histoires du tournage semblent loin d’être eux et nous sommes heureux de le voir souriants et copains.