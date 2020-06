Koh Lanta : les internautes rendent hommage à Claude et critiquent violemment les autres candidats

Si la nouvelle saison de Koh Lanta n’a pas commencé de la plus belle des manières avec des audiences en deçà des attentes, le confinement a donné un énorme coup de boost au programme phare de TF1.

Chaque vendredi soir, ils étaient plusieurs millions à se prendre de passion pour les aventures de nouveaux aventuriers, accompagnés pour l’occasion d’anciens participants qui ont marqué le programme (Teheiura, Claude, Moussa, Jessica et Sara).

Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux parmi les cinq héros à avoir intégré l’aventure : Claude et Moussa. Et les téléspectateurs ne veulent qu’un seul gagnant pour cette nouvelle édition.

Le Roi Claude

Si l’avis des téléspectateurs sur les candidats de ce genre de programme a tendance à parfois considérablement évoluer au fil des épisodes, le capital sympathie de Claude est resté le même.

Fin stratège et redoutable aventurier, il a montré toute sa puissance et sa force durant les épreuves en battant le record du nombre de victoires individuelles (que détenait jusque là son collègue Teheiura).

Aucun doute pour les internautes, il est le seul candidat à prétendre légitimement à la victoire – la même qui lui a échappé à deux reprises.

Je met juste cette image pour vous rappellez qui à fait l’exploit d’aller 3 fois à l’orientation en 3 participations, c’est un perfect #KohLanta pic.twitter.com/RvkGXztR4U — Tonichi Okuta (@OkutaTonichi) May 29, 2020

Plusieurs heures avec la diffusion, Claude est déjà félicité

Dès ce matin, vendredi 29 mai, Koh Lanta était déjà en tendance sur Twitter. Les internautes ont hâte de découvrir cette épreuve d’orientation qui s’annonce épique.

Pour rappel, aux côtés de Claude et Moussa précédemment cités, nous retrouvons Inès, Naoil et Alexandra.

Les participants favoris des internautes, à l’image de Teheiura, Jessica ou Sam ont tous été éliminés. Il est donc naturel pour les téléspectateurs que Claude remporte l’aventure face à des candidats qui, selon eux, ne le mérite pas. Et ils le font savoir sur Twitter.

Les 3 aventuriers sur les poteaux ce soir #KohLanta pic.twitter.com/GN3xwSOYsg — Porto ⚪ (@evan_cmoi) May 29, 2020

Les autres candidats critiqués sur les réseaux sociaux

Les participants qui accompagnent Claude ne trouvent pas grâce aux yeux du public.

Si Moussa était au départ apprécié par les fans de l’émission, notamment car il a aidé Sam à mieux s’intégrer chez son équipe jaune, son comportement a rapidement agacé. Pour un héros, il est considéré comme trop faible aux épreuves (il n’en a gagné aucune) et de mauvaise foi.

Inès de son côté est considérée comme une participante qui ne fait pas grand chose sur le camp et qui n’est pas une redoutable aventurière.

Quant à Alexandra, depuis qu’elle a critiqué Sam et voté contre lui, les téléspectateurs ne sont pas tendres avec elle. Ils pensaient qu’elle partirait de l’aventure vendredi dernier, mais la production sait ménager ses effets et contre toute attente, c’est Régis qui a été éliminé, manipulé par Claude.

Seule Naoil, grâce à son mental en acier et ses capacités physiques (elle est la seule avec Sam parmi les nouveaux participants à avoir gagné une épreuve individuelle) est appréciée par les internautes. Une finale entre Claude et la boxeuse professionnelle serait d’ailleurs une conclusion logique pour eux.

Koh Lanta : une saison qui va trop loin dans les injures

Il n’est jamais trop tard pour rappeler que Koh Lanta est une émission de télévision et surtout (et avant tout) un jeu.

Il est utile de le dire puisque les candidats sont nombreux à recevoir des menaces qui peuvent aller très loin, à l’image de celles qu’a reçu Régis, candidat éliminé la semaine dernière, qui a du prévenir la police.

Inès avait également parlé des menaces qu’elle recevait et n’avait pas hésité à tacler quelque peu le programme, en disant que comme toute émission de télévision, il y avait un montage.

La semaine dernière, Régis a également sous-entendu en live avec Denis Brogniart que les téléspectateurs ne voyaient pas forcément la même chose que les candidats (notamment en ce qui concerne Sam et son implication dans la vie du camp) mais le présentateur l’a tout de suite coupé pour le contredire.

Une chose est sure, les internautes ont mit Koh Lanta en Tendance sur Twitter car ils ont hâte de découvrir cette grande finale et la mythique scène des poteaux, celle qui verra s’affronter les trois derniers candidats encore en lice.

Si par malheur Claude ne fait pas parti des finalistes, cela risque fort de créer un réel séisme sur les réseaux sociaux. Réponse ce soir à 21h15 sur TF1 pour l’épisode de l’orientation.